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TİHEK’te kapsamlı reform

TİHEK’te kapsamlı reform

Oğuzhan Ürüşan
04:0017/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İnsan hakları alanındaki uluslararası standartlara uyum sağlama doğrultusunda önemli adımlar atan Türkiye, kurumsal yapıyı güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından hazırlanan raporların etkinliğinin artırılması ve uzlaşma usulünün yeniden düzenlenmesi için çalışmalar başladı.

HEDEF A STATÜSÜ

TİHEK, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen Paris Prensipleri’ne tam uyum sağlamak amacıyla kurumsal yapısını güçlendirecek. Bu ilkeler, kurumların bağımsızlığı, çoğulculuğu, geniş bir yetki alanına sahip olması ve yeterli kaynaklarla desteklenmesini öngörüyor. Mevcut statüsüyle ulusal insan hakları kurumu olarak kabul edilen TİHEK ayrıca, uluslararası ve bölgesel toplantılara katılma hakkına da sahip. Ancak oy kullanma ve İnsan Hakları Konseyi toplantılarında söz alma yetkisi bulunmuyor. Reform süreci ile bu aşılarak kurum “A statüsü”ne yükselecek.



#TİHEK
#Birleşmiş Milletler
#İnsan Hakları

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