Dünya TİKAdan İşgalci İsrailin saldırılarında zarar gören Filistinli ailelere yardım
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TİKA'dan İşgalci İsrail'in saldırılarında zarar gören Filistinli ailelere yardım

Yardım kapsamında Gazze'deki ailelere 500 gıda kolisi, 500 yastık, 500 yatak, 300 çanta mutfak malzemesi, 300 mutfak tüpü ve 300 ocak dağıtıldı. TİKA, İsrail'in son saldırılarında 5'i çocuk 2'si kadın olmak üzere 9 ferdini kaybeden Sevarika ailesini de unutmadı.

Haber Merkezi AA
TİKA, ihtiyaç sahibi ailelere 500 yatak yardımında bulundu.
TİKA, ihtiyaç sahibi ailelere 500 yatak yardımında bulundu.

Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılardan etkilenen Filistinli 1100 aileye yardım paketi dağıttı.

TİKA, Gazze'deki Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığının iş birliğinde 1100 aileye 500 gıda kolisi, 500 yastık, 500 yatak, 300 çanta mutfak malzemesi, 300 mutfak tüpü ve 300 ocak dağıtımı gerçekleştirdi.

Tüp dağıtımı

TİKA İsrail'in son saldırılarında 9 ferdini kaybeden Sevarika ailesini unutmadı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 5'i çocuk 2'si kadın 9 ferdini kaybeden Sevarika ailesi de unutulmadı.

Sevarika ailesinin hayatta kalan en yaşlı üyesi Silmiyye es-Sevarika (76), AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın yaptığı yardımlardan duydukları memnuniyeti ifade etti.

"Bize ve çocuklara yaptıkları yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." diyen Sevarika, şunları söyledi:

"İsrail saldırılarında 2 oğlum, eşleri ve çocukları şehit düştü. Gece onlar uykudayken evlerine 4 füze attılar. İki aileyi birden yok ettiler. İsrail nasıl benim kalbimi yakıp kavurdu ise Allah da onların kalbini yaksın."

Filistinli aile

"Türk milletine ve Erdoğan'a teşekkür ediyoruz"

İsrail saldırısında evi yıkılan Hammad Ebu Şebab (70) ailesiyle birlikte artık bir konteynerde yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Konteynerde yaşamanın çok zor olduğunu anlatan Şebab, "Türk milletine ve Müslüman ülkelerin temsilcisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin halkına verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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"Ailemin temel ihtiyaçlarını karşılamak için dahi param yok"

TİKA'nın yardım ettiği Filistinlilerden Muhammed es-Sirfi ise, "Ailemin temel ihtiyaçlarını karşılamak için dahi param yok. Çocuklarım hala kahvaltı bile yapamadılar. Okula gönderirken ceplerine harçlık koyamıyorum." diye konuştu.

Gazze'deki ekonomik durumun çok kötü olduğunu dile getiren Sirfi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk hükümetine içinde bulunduğumuz bu kötü durumda bize yardım ettikleri için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

İsrail'in son Gazze saldırıları

İsrail ordusunun 12 Kasım'da Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği saldırı sonrası bölgede tansiyon yeniden yükselmişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı. İsrail saldırısında hayatını kaybedenler arasında Sevarika ailesinin de 5'i çocuk, 2'si kadın 9 ferdi yer almıştı.

Filistin’e yardım seferberliği
GÜNDEM
Filistin’e yardım seferberliği

TİKA'nın Filistin'deki faaliyetleri

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), son 10 yılda gerçekleştirdiği 400'e yakın projeyle Filistinlilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

TİKA 2005 yılında açtığı Filistin Ofisi aracılığıyla eğitim, sağlık, acil yardım, su ve kamu sağlığı, üretim sektörü, ortak tarihi mirasın korunması ile idari ve sivil altyapının güçlendirilmesi gibi alanlarda yüzlerce projeyi hayata geçirdi.

TİKA tarafından yaptırılan yaklaşık 62 milyon doları aşkın maliyetli Gazze Şeridi'ndeki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin de yakında faaliyete geçmesi planlanıyor. Söz konusu hastanenin "Filistin'in en büyük ve modern hastanesi" olacağı ifade ediliyor.

"Filistin'in Her Şehrine Bir Okul" sloganı ile yola çıkan TİKA'nın şimdiye kadar Filistin'in farklı şehirlerinde açtığı 6 okulda binlerce Filistinli eğitim görüyor.

Filistin tarımının gelişmesine de destek olan TİKA, ülkenin en modern zeytinyağı üretim tesisi olma unvanını taşıyan Abasan Zeytinyağı Üretim tesisini kurarak Gazze'deki çiftçilerin hizmetine sundu.

TİKA'dan Filistinli mültecilere gıda yardımı
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TİKA'dan Filistinli mültecilere gıda yardımı

Nebi Musa Şenlikleri TİKA'nın desteğiyle yeniden hayat buldu

Selahaddin Eyyubi tarafından Müslümanların gücünü göstermek için 1187'de başlatılan ve İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgaliyle sona eren Nebi Musa Şenlikleri de 2014 yılından beri TİKA'nın desteğiyle yeniden hayat buluyor.

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