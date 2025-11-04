Yeni Şafak
TİKA'dan Nijer'de yetim ve yoksul gençlere marangozluk eğitimi

19:474/11/2025, Salı
AA
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

Niamey'deki Kaoussar Yetimhanesi bünyesinde TİKA desteğiyle marangozluk atölyesi kuruldu. Kurulan atölyede yetim ve yoksul gençlere temel marangozluk eğitimi kapsamında hızar, kompresör, taşlama makinesi, elektronik zımpara, matkap, dekupaj makinesi, torna tezgahları ve masa üstü testere gibi ekipman desteği de sağlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Nijer'in başkenti Niamey'de yetim ve yoksul gençler için marangozluk eğitim atölyesi kuruldu.

Niamey'deki Kaoussar Yetimhanesi bünyesinde kurulan atölyenin resmi açılışı Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Özgür Çınar ve TİKA Niamey Koordinatörü Ali Kurt'un katılımlarıyla yapıldı.

İlk aşamada 30 yetim ve yoksul gence temel marangozluk eğitimi verilecek atölye, hızar, kompresör, taşlama makinesi, elektronik zımpara, matkap, dekupaj makinesi, torna tezgahları ve masa üstü testere gibi çeşitli ekipmanlarla donatıldı.

Eğitimlerde kullanılacak malzemelerin yanı sıra öğrenci ve eğitmenlerin lojistik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ahşap dolaplar ve üç tekerlekli motosiklet de temin edildi.

Marangozluk alanında sürekli eğitim hizmeti verilecek atölye, uzun vadede yüzlerce yetim ve yoksul gencin meslek sahibi olmasına imkan tanıyacak.

Projeyle Nijer'in marangozluk alanındaki beşeri kapasitesinin artırılması, ülke ekonomisine katkı sağlanması ve gençlerin topluma kazandırılması hedefleniyor.



