Bakan Bolat, Mısırlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi

3/11/2025, Pazartesi
AA
Bakan Bolat Mısırlı mevkidaşı Hassan el-Hatip ve Suudi Arabistanlı yetkililerle ikili görüşmelerde bulundu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 41. Bakanlar Toplantısı kapsamında Mısırlı mevkidaşı Hassan el-Hatip ve Suudi Arabistanlı yetkililerle ikili görüşmelerde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, görüşmelere dair Nsosyal hesabından bilgi verdi.


Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Hassan el-Hatip ile bir araya geldiklerini belirten Bolat, görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin mevcut durumunun, müteahhitlik hizmetlerinin ve Afrika başta olmak üzere işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik konuları ele aldıklarına işaret etti.

Bolat, gelecek dönemde "Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komite Toplantısı" ile "Üst Düzey Ticaret İstişare Mekanizması"nın gerçekleştirilmesi yönündeki ortak iradeyi vurguladıklarını kaydederek, "Türkiye olarak Mısır ile ticaret hacmimizi 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedefimize güçlü bir kararlılıkla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistanlı yetkililerle görüşme

Bakan Bolat, Suudi Arabistan Standartlar, Metroloji ve Kalite Kurumu (SASO) Guvernörü Saad Al Kasabi ve Dış Ticaret Genel Otoritesi Başkanı Muhammed bin Abdulaziz el-Abdulcebbar ile de görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede, ticaret, yatırımlar ve helal akreditasyon alanında işbirliğini güçlendirme konusundaki beklentilerini paylaştıklarına dikkati çeken Bolat, "İki ülke arasındaki ticaret hacmini orta vadede 10 milyar dolara çıkarma hedefimizi ele aldık. Türk firmalarının Suudi Arabistan'daki büyük ölçekli projelere aktif katılımını destekliyor, karşılıklı yatırımların artırılmasına büyük önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



