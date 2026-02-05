TIME’dan çok konuşulacak Hamaney kapağı: "Ayetullah’tan Sonra"

ABD ve İran arasındaki gerilim hattı hiç olmadığı kadar ısınmışken, dünyaca ünlü TIME dergisi yine çok tartışılacak bir kapakla okurlarının karşısına çıktı. "Ayetullah’tan Sonra" (After the Ayatollah) başlığıyla yayımlanan görsel, uluslararası kamuoyunda "Yeni bir operasyonun veya rejimin çöküşünün sinyali mi?" sorusunu akıllara getirdi.

“AYETULLAH’TAN SONRA”

Edel Rodriguez imzası taşıyan kapakta, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yüzü görünmeyecek şekilde arkası dönük resmediliyor. Kapaktaki en dikkat çekici detaylar ise şöyle:

Kaos ve kanı simgeleyen baskın kırmızı renk kullanımı.

Hamaney’in cübbesinin içinden fışkıran, bağıran ve zafer işareti yapan figürler

Figürün etrafından yükselen siyah dumanlar, ülkenin içinde bulunduğu yangın yerine ve belirsizliğe işaret ediyor.

"TIME KAPAKLARI TESADÜF MÜ?" – SADDAM VE KADDAFİ ÖRNEĞİ

Derginin bu kapağı, komplo teorilerini değil, hafızalardaki somut örnekleri canlandırdı. TIME’ın yayın politikası geçmişte de benzer "son" senaryolarını işlemişti:

TIME dergisi geçmiş yıllarda benzer kapaklara yer verdi. Dergi, 2003 yılında ABD’nin Irak işgali öncesinde Saddam Hüseyin’in portresini kapağına taşıyarak "Saddam’dan Sonra Hayat" başlığını kullandı. 2011 yılında ise Libya lideri Muammer Kaddafi’nin yüzünün yarısının silindiği bir görselle "Kaddafi’den Sonra Dünya" kapağı yayımlandı. Her iki lider de bu kapakların ardından kısa süre içinde idam edildi.

Şimdi ise Hamaney’in arkası dönük bir figür olarak resmedilmesi, derginin sadece bir analiz yapmadığı, aynı zamanda küresel bir siyasi projeksiyonu yansıttığı şeklinde yorumlanıyor.

Bu, TIME’ın Hamaney’e yönelik ilk sert çıkışı değil. Hatırlanacağı üzere, Haziran 2025 sayısında da Hamaney’in yüzü yırtılmış şekilde tasvir edilmiş ve İran’da rejim değişikliği senaryoları ilk kez bu kadar açık bir şekilde dünya vitrinine taşınmıştı.







