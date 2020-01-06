Trablus’ta katliam

Türkiye’nin asker göndermeye hazırlandığı Libya’da darbeci Hafter şimdiye kadarki en büyük terör eylemlerinden birine imza attı. Meşrû Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kontrolündeki Trablus kentine aylardır giremeyen Hafter, cumartesi gecesi kentteki Kara Harp Okulu öğrencilerinin kaldığı yurda uçakla saldırdı. Trablus’un güneyinde Hadba bölgesindeki askeri yurdu hedefleyen bomba, içtima sırasında öğrencilerin toplu halde bulunduğu ön avluya düştü. Saldırıda en az 31 öğrenci hayatını kaybetti, 40’a yakın kişi de yaralandı. Bombayı ateşleyen hava aracının BAE’ye ait bir uçak olduğu sanılıyor.
KAN VERMEYE KOŞTULAR
Katliama yol açan saldırının ardından yurdun avlusu kan gölüne döndü. Yaralıların getirildiği El-Hadra Hastanesi’nin önüne çok sayıda ambulans ulaştı. Öğrencilerin yakınları da hastaneye akın etti. Hastane yetkilileri, ölenlerin çoğunun 18 ila 25 yaşında olduğunu belirtti. Yakınlarının hayatını kaybettiğini öğrenen bazı aileler fenalık geçirdi. Libya Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı kan bağışı çağrısının ardından Trabluslular kan vermek için hastane önünde kuyruk oluşturdu. Halk, CIA devşirmesi Hafter’in yol açtığı katliamı protesto için meydanlara akın ederken saldırının yaşandığı Trablus’ta eğitime 3 gün ara verildi. Libya Devlet Yüksek Konseyi, saldırının ardından yas ilan ederken, bu korkunç saldırıya verilecek cevabın ‘normal olmayacağı’ uyarısında bulundu.
LİBYA’DAN DÜNYAYA ÇAĞRI
Libya’nın yasal temsilcisi UMH ise uluslararası topluma Trablus’a yönelik saldırıları engellemek ve sivilleri korumak için acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, UMH Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale’nin New York’taki Libya misyonuna, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Hafter milislerinin işlediği savaş suçlarına ilişkin olağanüstü oturum talebinde bulunması talimatı verdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca uluslararası toplumdan sorumluluklarını üstlenmesi ve Hafter ile onunla hareket edenleri insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı uluslararası mahkemeye çıkarması istendi.
- Bölük burada toplanmıştı
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- Görgü tanığı askeri akademi öğrencisi Abdülmelik Miftah Zeydan (22), saldırı ânını anlattı. Akşam yemeğini yedik ten sonra yoklamaya katılmak üzere öğrencilerin bahçede toplandıklarını belirten Zeydan, “Yatağımıza gitmeden önce yoklamaya katılmak üzere bahçede sınıflarımıza ve birlikler imize göre sıra düzeni alınır. Bu bölük de kendi sıra düzenini aldığı sırada havadan bomba atıldı ve büyük bir patlama oldu. İnsanların hepsi bir anda öldü. Hayatını kaybeden arkadaşlarımın ailelerine sabır diliyorum” diye konuştu. Kara Harp Okulu’nda görevli bir Libyalı subay ise şehit öğren cilerinden birinin botunu öperek Hafter destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri’ne şu mesajı yolladı: “Bu ayakkabı öpülmeye değer, çünkü sizden daha şerefli. Şerefiniz yok. İnşallah cehennemde Ebu Cehil’le berabersiniz ey BAE’nin şeyhleri.”
- Çifte tepki
- Saldırıya Türkiye de sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hafter’in terör eylemini kınadı. Dışişleri açıklamasında, “Sözde Libya Ulusal Ordusuna ait hava unsurları tarafından 4 Ocak’ta akşam saatlerinde Trablus’un güneyinde yer alan Kara Harp Okuluna yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hafter’in sözde Libya Ulusal Ordusunun saldırılarının durdurulması ve Libya’da ateşkes sağlanması, Hafter’e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslararası camianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir” denilirken, MSB ise şu ifadeleri kullandı: “Barış düşmanı Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna Trablus’taki Kara Harp Okuluna yaptıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Acımasız saldırıda Libya’nın geleceği olan masum 31 askeri öğrenci şehit edilirken 30’dan fazla öğrenci de yaralandı.”
- Mehmetçiği bekliyorlar
- Askeri okula düzenlenen saldırının duyulmasının ardından Trablus, Misrata ve Zuvvara kentlerinde halk meydanlarda toplanarak olayı protesto etti. Üç büyük kentte toplanan Libyalılar, darbeci asker Hafter’in hava saldırısını kınadı. Libya hükümet güçlerine göre, Trablus’un mahallelerine iki gündür Hafter güçlerinin hedef gözetmeksizin fırlattığı roketler düşüyor. Trablus’un tek sivil havalimanı Mitiga’nın bulunduğu Suk el-Cuma Mahallesi’ne düşen roketler nedeniyle bölgede yaşayan ailelerin çoğu evlerini terk etti. Libya’nın başkenti Trablus, 10 aydır darbeci Halife Hafter milislerinin saldırısı altında yaşıyor. TBMM’de kabul edilen Libya’ya asker gönderme tezkeresinin ardından başkentte Türk ordusunun Hafter milislerinin saldırılarını durduracağına ilişkin büyük bir beklenti var.
- Mitiga yine hedef
- Libya’nın başkenti Trablus, 10 aydır Hafter safındaki milis ve paralı askerlerin saldırısı altında yaşıyor. Kentte günde 8 saate varan elektrik kesintileri yaşanırken, Trablusluların dünyaya açılan kapısı durumundaki Mitiga Havalimanı da Hafter milisleri tarafından hedef alınıyor. Dün burası yine saldırıya uğradı. Hafter’e bağlı savaş uçaklarının saldırısında bir havalimanı çalışanı hayatını kaybetti. Sık sık roketlerin düştüğü Mitiga Havalimanı, 3 ay kapalı kaldıktan sonra 12 Aralık 2019’da yeniden açılmıştı.