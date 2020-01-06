Trablus’ta katliam

Türkiye’nin asker göndermeye hazırlandığı Libya’da darbeci Hafter şimdiye kadarki en büyük terör eylemlerinden birine imza attı. Meşrû Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kontrolündeki Trablus kentine aylardır giremeyen Hafter, cumartesi gecesi kentteki Kara Harp Okulu öğrencilerinin kaldığı yurda uçakla saldırdı. Trablus’un güneyinde Hadba bölgesindeki askeri yurdu hedefleyen bomba, içtima sırasında öğrencilerin toplu halde bulunduğu ön avluya düştü. Saldırıda en az 31 öğrenci hayatını kaybetti, 40’a yakın kişi de yaralandı. Bombayı ateşleyen hava aracının BAE’ye ait bir uçak olduğu sanılıyor.

Terörist Hafter safındaki BAE uçağının katlettiği öğrencilerden geriye bu fotoğraflar kaldı. Libya Kara Harp Okulu öğrencileri yurt avlusunda toplandıkları sırada saldırıya uğradı.

KAN VERMEYE KOŞTULAR

Katliama yol açan saldırının ardından yurdun avlusu kan gölüne döndü. Yaralıların getirildiği El-Hadra Hastanesi’nin önüne çok sayıda ambulans ulaştı. Öğrencilerin yakınları da hastaneye akın etti. Hastane yetkilileri, ölenlerin çoğunun 18 ila 25 yaşında olduğunu belirtti. Yakınlarının hayatını kaybettiğini öğrenen bazı aileler fenalık geçirdi. Libya Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı kan bağışı çağrısının ardından Trabluslular kan vermek için hastane önünde kuyruk oluşturdu. Halk, CIA devşirmesi Hafter’in yol açtığı katliamı protesto için meydanlara akın ederken saldırının yaşandığı Trablus’ta eğitime 3 gün ara verildi. Libya Devlet Yüksek Konseyi, saldırının ardından yas ilan ederken, bu korkunç saldırıya verilecek cevabın ‘normal olmayacağı’ uyarısında bulundu.

LİBYA’DAN DÜNYAYA ÇAĞRI

Libya’nın yasal temsilcisi UMH ise uluslararası topluma Trablus’a yönelik saldırıları engellemek ve sivilleri korumak için acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, UMH Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale’nin New York’taki Libya misyonuna, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Hafter milislerinin işlediği savaş suçlarına ilişkin olağanüstü oturum talebinde bulunması talimatı verdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca uluslararası toplumdan sorumluluklarını üstlenmesi ve Hafter ile onunla hareket edenleri insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı uluslararası mahkemeye çıkarması istendi.

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