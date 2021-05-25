Dünya Trump "Çin virüsü" inadından vazgeçmiyor Haklı çıktım
AMERİKA

Trump "Çin virüsü" inadından vazgeçmiyor: Haklı çıktım

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınının kaynağının Çin'in Vuhan kentinde yer alan laboratuvar olduğu konusundaki iddiasında haklı çıktığını savundu. Koronavirüsü salgın başından bu yana "Çin virüsü" olarak nitelendiren Trump, "Artık birçok kişi bana hak veriyor." dedi. Amerikan medyasında, geride kalan gün istihbarat raporlarına dayandırılan haberlerde, virüs yayılmadan hemen önce söz konusu laboratuvarda görevli üç bilim insanının hastalık belirtileriyle tedavi gördüğü iddiası yer almıştı.

Haber Merkezi AA
Trump Çin virüsü inadından vazgeçmiyor: Haklı çıktım
Donald Trump

Son günlerde Amerikan kamuoyunda ortaya çıkan ve koronavirüsün kaynağının Vuhan'daki bir laboratuvar olduğuna ilişkin tartışmalara eski Başkan Trump da katıldı.

Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Trump, "Şimdi herkes, koronavirüsün kaynağının Vuhan olduğunu erkenden dile getirdiğim zaman haklı olduğum noktasına geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Açıklamasında koronavirüs için bir kez daha "Çin virüsü" ifadesini kullanan Trump, konuyla ilgili açıklamalarından dolayı o gün suçlandığını ama aslında bu konuda aklandığını savundu.

"Herkes haklı olduğumu söylüyor"

"En başından itibaren benim için her şey açıktı ama her zamanki gibi çok fazla eleştirildim. Şimdi herkes diyor ki, 'O haklıydı.' Teşekkürler." ifadelerini kullanan Trump, bir kez daha virüsün kaynağı konusunda Çin'i suçladı.

Trump
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Trump "Çin virüsü" ifadesiyle eleştiri oklarının hedefinde
ABD Başkanı Donald Trump'ın Koronavirüs'ten 'Çin virüsü' şeklinde bahsetmesi eleştirilere neden oluyor. Bir basın toplantısında kendisine 'Neden sürekli bu ifadeyi kullanıyorsunuz' diye soran gazeteciye Trump 'Çünkü Çin'den geliyor' şeklinde yanıt verdi.

Amerikan medyası istihbarat raporunu yayınlamıştı

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberi, koronavirüs salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.

Haberde, ABD istihbaratının ilgili raporuna göre salgının kentte yayılmadan kısa süre önce Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu iddia edilmişti.

Önceki Trump yönetimi, pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamış, ABD istihbaratının geçen yılın sonunda yayınlanan raporunda Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olabileceğine ilişkin bulgulardan bahsedilmişti.

Çin yönetimi söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Dünya Sağlık Örgütü'nden konuyu araştıran bir heyet de virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

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