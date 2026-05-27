Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump İran uranyumdan vazgeçse de yaptırımların kaldırılmayacağını söyledi: Kurtulamayacaklar

Trump İran uranyumdan vazgeçse de yaptırımların kaldırılmayacağını söyledi: Kurtulamayacaklar

21:2927/05/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçmesinin yaptırımlardan kurtulması için yeterli olmayacağını söyledi. ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sürdüğü süreçte konuşan Trump, yaptırımların hafifletilmesiyle uranyum meselesi arasında doğrudan bir bağ kurulamayacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçmesinin, ülkenin yaptırımlardan kurtulmasına yetmeyeceğini bildirdi.

Trump, PBS News'e yaptığı açıklamada, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçmesi karşılığında yaptırımların hafifletilmesini kabul etmeyeceğini söyledi.

Haber kanalına telefonla bağlanan Trump, iki ülke arasında devam eden pazarlığın olumlu sonuçlanması durumunda, İran'ın yaptırımların hafifletilmesi karşılığında yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçeceği anlamına gelip gelmeyeceği sorusuna "Hayır, hayır, kesinlikle değil. Yaptırımların hafifletilmesi değil, hayır." yanıtını verdi.

ABD Başkanı, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmesinin, yaptırımların kaldırılmasıyla doğrudan bir bağı olmadığını vurguladı.

Trump'ın açıklaması, ABD ve İran'ın, yaklaşık 3 aydır Orta Doğu'yu etkisi altında tutan çatışmaları sonlandırmak için anlaşmaya varma çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

Dün, Truth Social hesabından, İran ile müzakerelerin "gayet iyi gittiğini" duyuran Trump'ın bugünkü kabine görüşmesindeki konular arasında İran ile müzakereler konusu da yer alıyor.


#Donald Trump
#İran
#uranyum
#yaptırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK? 1999 öncesi ve 2008 sonrası emeklilik şartları neler? Kadın - erkek yaş prim gün tablosu