Trump serbest bırakılan İsrailli esirler ve aileleriyle bir araya geldi

00:4821/11/2025, Cuma
AA
Beyaz Saray
Beyaz Saray

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da serbest bırakılan İsrailli esirlerle ve aileleriyle bir araya geldi. Trump İsrailli esirlere, "Hepinizi seviyoruz, ülkemiz de sizi seviyor. Sizler harika insanlarsınız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, serbest bırakılan İsrailli esirler ve aileleriyle Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Trump, basına kapalı yapılan ve Beyaz Saray'ın X şirketinin sosyal medya hesabından kısa bir video paylaştığı görüşmede, İsrailli esirler ve aileleriyle bir araya geldi.

Trump, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, serbest bırakılan esirleri
"kahramanlar"
olarak nitelendirerek,
"Hepinizi seviyoruz, ülkemiz de sizi seviyor. Sizler harika insanlarsınız."
ifadelerini kullandı.

ABD medyası, Beyaz Saray'daki görüşmeye, bazıları geçen ayki ateşkes anlaşmasından sonra, bazıları ise daha önce serbest bırakılan toplam 26 esir ile ailelerinin katıldığını yazdı.

Hamas, ateşkesin başlamasından bu yana hayatta olan 20 İsrailli esiri serbest bırakmış, hayatını kaybeden 28 esirden 27'sinin cenazesini de teslim etmişti.



