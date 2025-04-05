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Trump TikTok için verilen süreyi uzattı: 75 gün daha

Trump TikTok için verilen süreyi uzattı: 75 gün daha

10:355/04/2025, Cumartesi
DHA
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TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta kullanıma kapatılmış, aynı gün tekrar açılmıştı.
TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta kullanıma kapatılmış, aynı gün tekrar açılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin daha önce tanıdığı süreyi 75 gün daha uzattığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin daha önce tanıdığı süreyi 75 gün daha uzattığını bildirdi.


Trump açıklamasında,
"Anlaşma, gerekli tüm onayların imzalanmasını sağlamak için daha fazla çalışma gerektiriyor, bu yüzden TikTok'u 75 gün daha çalışır durumda tutmak için bir yürütme emri imzalıyorum. Çin ile iyi niyet içinde çalışmaya devam etmeyi umuyoruz, Çin'in karşılıklı tarifelerimizden pek memnun olmadığını anlıyorum. Bu, Tarifelerin en güçlü ekonomik araç olduğunu ve ulusal Güvenliğimiz için çok önemli olduğunu kanıtlıyor! TikTok'un 'karanlığa gömülmesini' istemiyoruz. Anlaşmayı kapatmak için TikTok ve Çin ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz"
dedi.

ABD'de TikTok tartışması

TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, uygulama, aynı gün tekrar erişime açılmıştı.


  • ABD Başkanı Trump, görevdeki ilk gününde, bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatı içeren kararnameyi imzalamıştı.

Trump, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını ancak yasağın kaldırılması için yüzde 50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesini istediğini belirterek, "TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin'e tarife koyarız." diye konuşmuştu.


  • Ayrıca TikTok'un ABD'li bir firma tarafından satın alınmasına yönelik bir anlaşma yapılmaması halinde bu uygulamaya verilen süreyi uzatabileceğini kaydeden Trump, Çin'in, uygulamanın satın alınmasını onaylaması karşılığında Pekin yönetimine tarife indirimi yapabileceği mesajını vermişti.


#ABD
#Donald Trump
#Tiktok

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