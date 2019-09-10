Trump'a güvenmeyen CIA ajanını geri çekti

CIA'in Rusya'da görev yapan ajanının Putin ile doğrudan bağlantısı olduğu belirtildi.

Rusya'da üst düzey bir görevi bulunan ve aynı zamanda ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına çalışan bir casusun, ABD Başkanı Donald Trump'ın devlet sırlarını ifşa edeceği endişesiyle geri çekildiği belirtiliyor.

CNN televizyonu ve New York Times gazetesinin haberlerine göre, 2017'de Trump'ın Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmelerde DAEŞ'a karşı operasyonlara dair gizli bilgileri paylaşması sonucu, Kremlin'deki casusun ABD'ye getirilmesi kararı alındı.

ABD merkezli CNN ve New York Times haberlerinde söz konusu casusun yıllardır ABD istihbaratı için çalıştığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de doğrudan bağlantısının bulunduğu belirtiliyor. Casusun ABD'ye döndiği ancak kimliğinini ve yerinini açıklanmadığı söyleniyor.