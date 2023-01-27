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Dünya

Trump'a zehirli mektup gönderen zanlıdan itiraf

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray’a içerisinde zehirli madde “risin” dolu olan mektup gönderen zanlı, hakkındaki suçlamaları kabul etti.

11:33 . 27/01/2023 Cuma
Diğer
Donald Trump

Donald Trump

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump adına Eylül 2020’de Beyaz Saray’a içerisinde zehirli madde “risin” olan mektup gönderen 55 yaşındaki Pascale Ferrier adlı zanlı, hakkındaki suçlamaları kabul etti. Ferrier’in nisan ayındaki duruşmada 22 yıla yakın hapis cezası alması bekleniyor. FBI tarafından yapılan inceleme sonucunda Trump'ı başkanlık yarışından çekilmeye çağırdığı ve içerisinde risin bulunan mektuptan parmak izi alınan Ferrier, ABD’nin Buffalo kentinden Kanada’ya geçiş yaparken gözaltına alınmıştı.

HİNT FASULYESİNDEN ZEHİR ÜRETTİ

Fransa ve Kanada çifte vatandaşı olan Ferrier, yakalanmasının ardından Kanada’nın Quebec kentindeki evinde Hint fasulyesinden risin yaptığını itiraf etmişti. Ferrier, risin koyduğu mektupta ayrıca, `Sana yeni bir isim buldum: Çirkin Zalim Palyaço` ifadelerini yer vermişti.

KOLLUK KUVVETLERİNE DE MEKTUP GÖNDERMİŞ

Aynı anda Teksas’ta görevli 8 kolluk kuvvetine de benzer mektuplar gönderdiğini kabul eden Ferrier, bu mektuplar hakkındaki suçlamaları da kabul etti. Ferrier’i, söz konusu kolluk kuvvetlerine ise mektupları 2019’da yasa dışı şekilde silah taşıdığı ve geçersiz ehliyetle araç sürdüğü için 10 hafta gözaltında tutulduğu için gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Washington DC Başsavcısı Matthew Graves yaptığı açıklamada, "Ülkemizde siyasi şiddete yer yok ve kamu görevlilerini tehdit etmek veya kamu görevlilerimizi tehlikeye atmak için hiçbir mazeret yok" dedi.

Öte yandan 2014 yılında ABD’nin eski Başkanı Barack Obama’ya ve diğer yetkililere içerisinde risin bulunan mektuplar gönderen ABD’li bir zanlı ise çıkarıldığı mahkemece 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bilinen bir panzehir olmayan risinin, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre verilen doza bağlı olarak 36 ila 72 saat içinde ölüme neden olabiliyor.




#abd
#donald trump
#teksas
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Trump'a zehirli mektup gönderen zanlıdan itiraf
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