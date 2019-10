Trump'ın 'Çin kutlaması'na Cumhuriyetçilerden tepki: Bugün bir kutlama günü değil

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Congratulations to President Xi and the Chinese people on the 70th Anniversary of the People’s Republic of China! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 Ekim 2019

Trump, sabah saatlerinde Twitter'da "(Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) Başkan Şi'yi ve Çin halkını, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. kuruluş yıl dönümünden dolayı kutluyorum." paylaşımını yaptı. ABD Başkanının mesajı Kongre'nin Cumhuriyetçi üyelerini rahatsız etti.

''Bugün bir kutlama günü değil''

Cumhuriyetçi Parti'den Wyoming Vekili Liz Cheney ve Wisconsin Vekili Mike Gallagher yaptıkları ortak açıklamada, Çin'in kurulduğu günden bu yana çeşitli insan hakları ihlallerinde bulunduğunu ifade ederek "Bugün bir kutlama günü değil. Aksine bugün, Çin Komünist Partisi'nin şu anda ve geçmişte kurban ettiği kişileri hatırlamak için bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

Nebraska'nın Cumhuriyetçi Senatörü Ben Sasse de yayımladığı mesajında, "Bugün Çinli tiranlar, komünist baskının 70. yılını, tipik zalim sembolizmleriyle kutladılar." ifadesini kullandı.

Sasse, "Hong Kong'daki özgürlük arayan insanlar bu yıl dönümünde yas tutuyor, Amerikan halkı, tanrının verdiği şerefleri inkar edenlere karşı Hong Kongluların yanında duruyor." görüşünü paylaştı.

Bazı Twitter kullanıcıları da Trump'ın paylaşımına tepki gösterdi.