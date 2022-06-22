Dünya Trumpın seçim yetkilisinden skandal ifade Ölüm tehditleri aldım
AMERİKA

Trump'ın seçim yetkilisinden skandal ifade: Ölüm tehditleri aldım

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 seçimlerinde görevli Georgia seçim yetkililerinden Shaye Moss, Trump ve müttefiklerinin görevlilere karıştıklarını iddia ederek birçok ölüm tehdidi aldığını belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trumpın seçim yetkilisinden skandal ifade: Ölüm tehditleri aldım
Shaye Moss ve annesi Rubby Freeman

Georgia seçim yetkilileri bir anne ve kız, eski ABD Başkanı Donald Trump ve müttefikleri tarafından tacizci ve ırkçı tehditlere maruz kaldıklarını anlattı.

  • Shaye Moss, "Annemle birlikte hapis cezası alacağımı ve halime şükretmem gerektiğini söylediler." dedi. Moss ayrıca, büyükannesinin de iki anket çalışanı tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Salı günkü duruşmaya Moss'un annesi de katıldı.

Anne ifadesinde şu sözlere yer verdi: "Benim adım Ruby Freeman. Adımı ve itibarımı kaybettim. Güvenlik duygumu kaybettim çünkü Trump ve müttefikleri kendi yalanlarını ileri sürmek için beni ve kızımı günah keçisi yaptı."

Freeman ayrıca şunları ekledi:

"Kendimi güvende hissettiğim hiçbir yer yok. ABD başkanının seni hedef alması nasıl bir duygu biliyor musun?"

Freeman, iki ay boyunca evden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi. Moss, büyükannesine yapılan tehditleri de anlattı. Moss, "O kadın benim her şeyim. Hayatımda hiç ağladığını ne duydum ne gördüm." dedi.

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