Trump'ın skandal önerisine Hamas'tan cevap: 'Artık bunlara son verin'

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır ve Ürdün'e, ülkelerine daha fazla Gazzeli mülteci almaları gerektiğini söylemiş ve Gazzelilerin diğer Arap ülkelerine göç etmeleri gerektiğini dile getirmişti. Trump'ın gerilimi artıran açıklamasına Hamas'tan yanıt gecikmedi.

Hamas, Trump'ın skandal açıklamalarına cevap verdi.

'Sınır dışı edilme planlarını reddediyoruz'

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Faşist Siyonist işgal ordusunun kendilerine karşı yürüttüğü modern çağın en korkunç soykırım operasyonları karşısında dimdik ayakta duran ve özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde zorla yerinden etme suçlarına teslim olmayı reddeden Filistin halkımız, kendisini sınır dışı etmeye ve topraklarından çıkarmaya yönelik her türlü planı kategorik olarak reddediyor." ifadeleri kullanıldı.

15 aydır İsrail saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkı, vatanlarını terk etmiyor.

Washington'a uyarı

ABD yönetimine, İsrail'in planlarıyla uyumlu bir şekilde Filistin halkının haklarına ve özgür iradesine aykırı olan bu önerilere son verme çağrısı yapılan açıklamada, Filistin halkının özgürlüğe kavuşması ve özgür Filistin Devleti'nin kurulması için çalışılması gerektiği bildirildi. Ayrıca, Gazze Şeridi'nde İsrail'in katliamlarıyla tahrip edilen yapıların yeniden inşa edilmesi ve yaşamın normale dönmesi için çalışmalar yapılması gerektiği vurgulanırken, İsrail işgaline yapılan diplomatik baskının artırılması talep edildi.

Hamas, ABD yönetimini uyardı.

Araplara ve tüm Müslümanlara çağrı

Açıklama şu sözlerle sonlandırıldı: "Başta Mısır ve Ürdün'deki kardeşlerimiz olmak üzere Arap ve İslam ülkelerine de çağrıda bulunuyoruz! Gazzelilerin yerinden edilmesini reddeden kararlı tutumlarını teyit etmek, halkımıza her türlü destek ve yardımı sağlamak, topraklarındaki kararlılık ve metanetlerini güçlendirmek ve faşist saldırganlığın etkilerinin ortadan kaldırılması için gereken her şeyi sağlamak için gayret etmeye çağırıyoruz."



