İslami Cihad Trump'ı kınayıp Arap devletleri uyardı: "Sakın kabul etmeyin"

"ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki halkımızın topraklarından sürülmesine ilişkin açıklamalarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Trump'ın kınayıcı ve kınanacak açıklamaları, aşırı Siyonist sağın en kötü gündemiyle tutarlı olup, Filistin halkının varlığını, iradesini ve haklarını inkar etme politikasının bir devamıdır. Bu aynı zamanda insanlarımızı topraklarını terk etmeye zorlayarak savaş suçları ve insanlığa karşı suçların işlenmesinin devamını teşvik etme çerçevesine de girmektedir. Başta Mısır ve Ürdün hükümetleri olmak üzere tüm ülkelere Trump'ın planını reddetme çağrısında bulunuyoruz. Halkımızın daha önce birçok planı başarısızlığa uğrattığı gibi bu planı da kararlılığı ve direnişiyle başarısızlığa uğratacağını teyit ediyoruz."