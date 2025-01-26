İslami Cihad Trump'ı kınayıp Arap devletleri uyardı: "Sakın kabul etmeyin"

Trump'ın sözlerine İslami Cihad'dan kınama geldi.
Filistin İslami Cihad Hareketi, ABD Başkanı Trump'ın Gazze hakkındaki sözlerine sert tepki gösterdi. Yayınladığı açıklamada, "Daha önceliler gibi bu planın da başarısızlığa uğrayacağını teyit ediyoruz" ifadelerine yer veren hareket, Ürdün ve Mısır dahil tüm Arap ülkelerine ABD'nin Gazze'yi işgal planında bulunmama uyarısı yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Devlet Başkanı Kral Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşme yapmıştı.
Gözünü Gazze'ye dikti
Gözünü Gazze'ye dikti
Mısır ve Ürdün'e, ülkelerine daha fazla Gazzeli mülteci almaları gerektiğini söyleyen Trump, "
Yaklaşık bir buçuk milyon kişiden söz ediyoruz, orayı tamamen temizleyip 'Bitti' demeliyiz."
ifadelerini kullanmıştı. Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucunda oluşan tahribatı öne süren Trump, Gazzelilerin diğer Arap ülkelerine göç etmeleri gerektiğini dile getirmiş, bunun için diğer Arap ülkeleriyle de konuşacağını belirtmişti.
'Planı reddedin!'
'Planı reddedin!'
İslami Cihad Hareketi, Trump'ın skandal sözlerinin ardından bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki halkımızın topraklarından sürülmesine ilişkin açıklamalarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Trump'ın kınayıcı ve kınanacak açıklamaları, aşırı Siyonist sağın en kötü gündemiyle tutarlı olup, Filistin halkının varlığını, iradesini ve haklarını inkar etme politikasının bir devamıdır. Bu aynı zamanda insanlarımızı topraklarını terk etmeye zorlayarak savaş suçları ve insanlığa karşı suçların işlenmesinin devamını teşvik etme çerçevesine de girmektedir. Başta Mısır ve Ürdün hükümetleri olmak üzere tüm ülkelere Trump'ın planını reddetme çağrısında bulunuyoruz. Halkımızın daha önce birçok planı başarısızlığa uğrattığı gibi bu planı da kararlılığı ve direnişiyle başarısızlığa uğratacağını teyit ediyoruz."
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