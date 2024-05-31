Trump'ın suçlu bulunmasına sevinen de var üzülen de

Donald Trump, jürinin, kendisini suçlu bulan kararından sonra Manhattan'daki Trump Tower'a geçti.





Polis çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken, sokaktan geçen meraklı vatandaşların yanı sıra bazı Trump destekçileri ile karşıtları da bina önünde toplandı.





Trump karşıtları, "Onu hapse tıkın" şeklinde slogan atarken bazı vatandaşlar, ellerinde ABD bayrakları ve "Asla teslim olma" pankartları ile Trump'a destek verdi. İki grup arasında zaman zaman sözlü sataşmalar yaşandı.





"Adalet sistemimizle gurur duyuyorum"





Bina önündeki gruptan Sally Kaplan, bir ABD vatandaşı olarak, içinde yaşadığı demokrasiyle inanılmaz derecede gurur duyduğunu söyledi.





Kaplan, “Bu davadaki jürinin Donald Trump'ı 34 farklı konuda suçlu bulmasından inanılmaz derecede gurur duyuyorum çünkü bu, jüri için oldukça korkutucu bir şey olsa gerek. Adalet sistemimizle gurur duyuyorum ve ABD'de hiç kimsenin hukukun üstünde olmaması nedeniyle Amerika ile gurur duyuyorum” dedi.





Trump'ın çok fazla takipçisi olduğunu ve bu karar onları Demokratlara karşı daha da kızdıracağı için korktuğunu belirten Kaplan, Başkan Joe Biden'ın bundan sonra kendine güvenilmesi için daha iyi bir kampanya yürütmesi gerektiğini ifade etti.





İsmini sadece Gabby olarak veren başka bir vatandaş ise "Pek çok suçtan hüküm giymiş bir Cumhuriyetçi adayımızın olması bence üzücü" ifadesini kullandı.





Gabby, Trump'ın suçlu bulunmasının kasımda yapılacak başkanlık seçimleri üzerinde herhangi bir etki yaratacağına pek inancı olmadığını da kaydederek, taraftarlarının Trump'ı desteklemeye devam edeceğini düşündüğünü aktardı.





Trump'ın "sus payı" davası





ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.





Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.





Trump, New York'ta 6 haftadır devam eden yargılama sonucunda dün jüri tarafından, hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.





Böylece Trump, ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıkan ve jüri tarafından suçlu bulunan eski bir başkan olarak tarihe geçmişti.