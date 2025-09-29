Yeni Şafak
Trump'tan Netanyahu ile görüşmesi öncesi Gazze açıklaması: Barış olacağına eminim

18:4929/09/2025, Pazartesi
Trump, Netanyahu'yu kapıda karşıladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul etti. Gazze'de ateşkesin ele alınacağı görüşme öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Trump, "Gazze'de barış olacağına çok eminim." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün Beyaz Saray’da bir görüşme gerçekleştiriyor.

Türkiye saati ile 18.30'da başlayan görüşmenin ana başlığını ise Gazze’deki ateşkes önerisi oluşturuyor.

Toplantının ardından iki liderin ortak basın açıklaması yapması planlanıyor.

Trump, buluşma öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada ise, "Gazze'de barış olacağına çok eminim." ifadelerini kullandı.





#Donald Trump
#Binyamin Netanyahu
#Gazze
#Ateşkes
