Tunus’ta özel sektör çalışanlarından grev: Hükümeti sorumluluk almaya davet ediyoruz Bir süredir iç karışıklıkların devam ettiği Tunus'ta özel sektör çalışanları bir düşük maaşları protesto etmek amacıyla bir günlük greve gitti. Çalışanların grevine destek vermek isteyenler ülkenin en büyük ikinci kenti olan Safaks'ta gösteri düzenledi. Tunus Genel İşçi Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Abbas açıklamada bulunarak “Özel sektör çalışanlarının saygınlıklarını, itibarlarını sarsmayacak ve yaşam koşullarını iyileştirecek ücret artışı hakkından vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Ülkede ekonomik krizden dolayı eşya fiyatlarının neredeyse yüzde 50 arttığına dikkati çeken Abbas, “Sosyal istikrarın garantörü olan hükümeti sorumluluk almaya davet ediyoruz” diye konuştu.

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