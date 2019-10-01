Turist rehberi ajan çıktı

ABD'de, hem ABD hem Çin vatandaşlığı bulunan Xuehua Peng isimli bir rehber ajan çıktı. ABD'li savcılar Peng'in Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı'na gizli bilgiler ulaştırdığını savunuyor. Casusluk sırasında hem geleneksel hem de son teknoloji yöntemleri kullandığı ortaya çıkan rehbere kefaletle serbest kalma hakkı verilmedi.

Yetkililer, FBI'a da çalışan bir çift taraflı ajanın ABD'ye, Peng'in para karşılığı gizli bilgileri Çin'e ilettiği yönünde bilgi verdiğini açıkladı. Ulusal Güvenlik Savcı Yardımcısı John Demers, Peng'in tutuklanmasının "Çin istihbaratının ABD'ye ayak basmadan bilgi toplama operasyonuna darbe vurduğunu" söyledi.

Öğrencileri gezdiriyordu

Peng'in ABD'ye geçici iş vizesiyle geldikten sonra Şubat 2006'da süresiz oturma izni aldığını, evlendikten sonra 2012'de de ABD vatandaşlığına geçtiği biliniyor. Peng, Çinli öğrenciler ve turistler için San Francisco'da tur rehberliği yapıyordu.

Çarşamba günü San Francisco'da tekrar mahkeme karşısına çıkacak Peng, suçlu bulunması durumunda 10 yıla kadar hapis ve 250 bin dolar para cezası alabilir.