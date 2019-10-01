Dünya Turist rehberi ajan çıktı
AMERİKA

Rehber ajan çıktı, Çinli rehber ajan FBI

Turist rehberi ajan çıktı

ABD'nin San Francisco şehrinde öğrencilere kenti gezdiren turist rehberinin ajan olduğu ortaya çıktı. Hem ABD hem de Çin vatandaşlığı bulunan Xuehua Peng'in otel odalarında Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı'na gizli bilgiler ulaştırdığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Savcılar Peng'in Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı'na gizli bilgiler ulaştırdığını savunuyor.
Savcılar Peng'in Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı'na gizli bilgiler ulaştırdığını savunuyor.

ABD'de, hem ABD hem Çin vatandaşlığı bulunan Xuehua Peng isimli bir rehber ajan çıktı. ABD'li savcılar Peng'in Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı'na gizli bilgiler ulaştırdığını savunuyor. Casusluk sırasında hem geleneksel hem de son teknoloji yöntemleri kullandığı ortaya çıkan rehbere kefaletle serbest kalma hakkı verilmedi.

Yetkililer, FBI'a da çalışan bir çift taraflı ajanın ABD'ye, Peng'in para karşılığı gizli bilgileri Çin'e ilettiği yönünde bilgi verdiğini açıkladı. Ulusal Güvenlik Savcı Yardımcısı John Demers, Peng'in tutuklanmasının "Çin istihbaratının ABD'ye ayak basmadan bilgi toplama operasyonuna darbe vurduğunu" söyledi.

Öğrencileri gezdiriyordu

Peng'in ABD'ye geçici iş vizesiyle geldikten sonra Şubat 2006'da süresiz oturma izni aldığını, evlendikten sonra 2012'de de ABD vatandaşlığına geçtiği biliniyor. Peng, Çinli öğrenciler ve turistler için San Francisco'da tur rehberliği yapıyordu.

Çarşamba günü San Francisco'da tekrar mahkeme karşısına çıkacak Peng, suçlu bulunması durumunda 10 yıla kadar hapis ve 250 bin dolar para cezası alabilir.

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