Türkiye'de hastaneye gitti: Yunanistan'da ortalık karıştı

Yunanistan'ın en uzak adası Meis'in Belediye Başkanı Nikos Asvestis, kaza sonucu kolunu kırdı. Tedavi için Antalya'nın Kaş ilçesine gelen Asvestis, ülkesinde sosyal medyada linç edildi.





Rodos'a 118, Kaş'a 2.1 km mesafedeki adanın başkanı Asvestis, Meis halkının sağlık, eğitim ve temel ihtiyaçlara erişim konusunda büyük zorluklar yaşadığını belirterek, bu ihtiyaçları çok yakın olan Türkiye'den karşıladıklarını söyledi.





Meis Adası’nın Belediye Başkanı Nikos Asvestis, yaşadığı kaza sonrası ülkesinde gündem oldu.





"ACİL BİR DURUMLA KARŞILAŞTIĞIMIZDA SAATLERCE BEKLEMEK ZORUNDAYIZ"

Asvestis "Sağlıkla ilgili acil bir durumla karşılaştığımızda gemi veya helikopterin gelmesini saatlerce beklemek zorundayız. Bu en az 4 saat sürüyor" dedi.





Kış aylarında adanın sebze, bebek maması ve temel gıda maddelerinden mahrum kaldığını söyleyen Asvestis, "Çocuklarımızın ilk ve orta öğretimdeki fırsatları, Yunanistan'ın geri kalanına kıyasla sınırlıdır" dedi.





Meis Adası Belediye Başkanı Nikos Asvestis.





ARTIK ÇÖZÜME ODAKLANMALIYIZ

Eleştirileri haksız bulan Asvestis "Verimsiz tartışmalar ve argümanlar yerine, hepimiz birlikte-devlet, paydaşlar ve toplum- mevcut sorunları çözmeye ve Yunan kültürünün, dayanıklılığın ve umudun sembolü olan bu kritik adanın sakinlerinin yaşamlarını iyileştirmeye odaklanmalıyız. Acil durumlarda yalnızca insani ihtiyaçlar gözetilerek Türkiye'ye geçiyoruz. Devlet ve toplum olarak bu sorunları çözmeye odaklanmalıyız" ifadelerine yer verdi.



