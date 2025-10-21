Türkiye'de hastaneye gitti: Yunanistan'da ortalık karıştı

Meis Belediye Başkanı Nikos Asvestis, geçirdiği kaza sonrası kolu kırılınca Kaş'a geçip tedavi gördü, ancak ülkesinin kamuoyunda lince uğradı.
Yunanistan'ın en uzak adası Meis'in Belediye Başkanı Nikos Asvestis, kaza sonucu kolunu kırdı. Tedavi için Antalya'nın Kaş ilçesine gelen Asvestis, ülkesinde sosyal medyada linç edildi.
Rodos'a 118, Kaş'a 2.1 km mesafedeki adanın başkanı Asvestis, Meis halkının sağlık, eğitim ve temel ihtiyaçlara erişim konusunda büyük zorluklar yaşadığını belirterek, bu ihtiyaçları çok yakın olan Türkiye'den karşıladıklarını söyledi.
"ACİL BİR DURUMLA KARŞILAŞTIĞIMIZDA SAATLERCE BEKLEMEK ZORUNDAYIZ"
Asvestis "Sağlıkla ilgili acil bir durumla karşılaştığımızda gemi veya helikopterin gelmesini saatlerce beklemek zorundayız. Bu en az 4 saat sürüyor" dedi.
Kış aylarında adanın sebze, bebek maması ve temel gıda maddelerinden mahrum kaldığını söyleyen Asvestis, "Çocuklarımızın ilk ve orta öğretimdeki fırsatları, Yunanistan'ın geri kalanına kıyasla sınırlıdır" dedi.
ARTIK ÇÖZÜME ODAKLANMALIYIZ
Eleştirileri haksız bulan Asvestis "Verimsiz tartışmalar ve argümanlar yerine, hepimiz birlikte-devlet, paydaşlar ve toplum- mevcut sorunları çözmeye ve Yunan kültürünün, dayanıklılığın ve umudun sembolü olan bu kritik adanın sakinlerinin yaşamlarını iyileştirmeye odaklanmalıyız. Acil durumlarda yalnızca insani ihtiyaçlar gözetilerek Türkiye'ye geçiyoruz. Devlet ve toplum olarak bu sorunları çözmeye odaklanmalıyız" ifadelerine yer verdi.
Asvestis "Buradaki hastanede cihazı çalıştıracak ve görüş bildirecek bir radyolog yoktu. 15 dakika sonra Türkiye'ye gittim, röntgen çektirdim, kırık olduğunu gördük, bandajladılar ve geri döndüm" dedi.