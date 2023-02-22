Türkiye'deki depremlerde arama kurtarma faaliyetlerine katılan Kolombiya ekibi ülkesine döndü

Buradaki konuşmasında, Kolombiya arama kurtarma ekibine teşekkür eden Sun, "Bizim burada televizyonlardan gördüğümüzün çok daha kötüsünü siz oralarda gördünüz, tek tek bizim insanlarımıza ulaştınız ve dokundunuz. Kolombiya halkı elbette sizinle gurur duyuyor, bizler de sizin gibi dost bir ülkenin vatandaşlarına sahip olduğumuz için gururluyuz. Bu misyonun gerçekleşmesinde katkısı olan, emeği geçen başta Kolombiya Dışişleri Bakanlığı olmak üzere UNGRD ekibine, Kızılhaç, polis ve askerlere teşekkür ediyoruz. Bu yardımınız hiçbir zaman unutulmayacak." dedi.