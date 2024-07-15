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Dünya

Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya destek: Yangın için 2 uçak ve 1 helikopter gönderildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kuzey Makedonya'da meydana gelen orman yangınına Türkiye'den 2 uçak ve 1 helikopter gönderildiğini duyurdu.

15:54 - 15/07/2024 Pazartesi
DHA
Kuzey Makedonya 'daki yangına Türkiye'den destek
Kuzey Makedonya 'daki yangına Türkiye'den destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kuzey Makedonya'da meydana gelen orman yangınına Türkiye'den 2 uçak ve 1 helikopter gönderildiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ortak mirasları olan ormanlar için görevde olduklarını belirterek, "Devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait 2 uçağımız ve 1 helikopterimiz Kuzey Makedonya'ya gitmiştir. Kuzey Makedonya halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ekiplerimize görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.



#Kuzey Makedonya
#orman yangını
#Türkiye
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