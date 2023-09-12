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Dünya

Türkiye'den yardım eli

Fas’ta meydana gelen depremin ardından Türkiye’den destek gecikmedi.

Rabia Şenol
04:00 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Ulaşmada güçlük çekilen kırsal bölgelere de ulaşılacağı belirtildi.

Ulaşmada güçlük çekilen kırsal bölgelere de ulaşılacağı belirtildi.

AFAD koordinesinde birçok sivil toplum kuruluşu bölgeye acil yardım ekipleri gönderip yaraların sarılmasına destek oluyor. İHH , depremin yaşanmasıyla birlikte, Marakeş’te 160 aileye gıda paketi, elbise ve battaniye dağıtımında bulunuldu. Sadakataşı Derneği ise, 500 aileye battaniye ve gıda gönderdi. Yardım kuruluşları, saha ekiplerinin tespitine göre yardımların genişleyeceğini ve özellikle ulaşmada güçlük çekilen kırsal bölgelere de ulaşacağını belirtti.


#Fas
#deprem
#Türkiye
#yardım
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