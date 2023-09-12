Türkiye'den yardım eli

AFAD koordinesinde birçok sivil toplum kuruluşu bölgeye acil yardım ekipleri gönderip yaraların sarılmasına destek oluyor. İHH , depremin yaşanmasıyla birlikte, Marakeş’te 160 aileye gıda paketi, elbise ve battaniye dağıtımında bulunuldu. Sadakataşı Derneği ise, 500 aileye battaniye ve gıda gönderdi. Yardım kuruluşları, saha ekiplerinin tespitine göre yardımların genişleyeceğini ve özellikle ulaşmada güçlük çekilen kırsal bölgelere de ulaşacağını belirtti.