Türkiye'den yeni diplomatik hamle: Paraguay ile anlaşma kapıda

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Valdez, AA muhabirine, Türkiye ve Paraguay'un siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerini değerlendirdi.

İki ülke ilişkilerinin gelecek yıl 70. yıl dönümünü kutlayacaklarını belirten Valdez, ilişkilerin bu süre zarfında oldukça geliştiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Paraguay'a tarihi bir ziyaret yaptığını, tüm alanlarda Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduklarını vurguladı.

Valdez, "Birkaç ay içinde Paraguay'dan üst düzey bir ziyaret bekliyoruz. Duyurusu çok yakın zamanda yapılacak. Konu üzerinde çalışıyoruz. Sadece ticari alanda değil, imzalanması gereken birçok anlaşmamız var." diye konuştu.

"Sağlık konusunda Türkiye ile çok yakın iş birliğimiz var." diyen Valdez, salgın döneminde yardım istediklerinde, Türkiye'nin kendilerine yardım ettiğini ifade etti.

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Valdez, kültür alanında da Türkiye ile iş birliklerinin olduğuna dikkati çekerek Türkiye'de, Paraguaylı öğrencilerin öğrenim gördüğünü söyledi.

"ÇOK YAKINDA İMZALANACAK FARKLI ANLAŞMALARIMIZ VAR"

Türkiye'nin Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakereleri başlatma kararı almasına ilişkin Valdez, MERCOSUR'da yakın zamanda "dış müzakerelerin" başladığını belirterek Türkiye'nin isminin de yer aldığı bu görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Büyükelçi Valdez, "Paraguay olarak Türkiye'nin (MERCOSUR'a) üye olmasını çok destekliyoruz. Ancak müzakerelerde, dört üyenin anlaşması gerekiyor. Çok yakında bir haber alabiliriz diye düşünüyorum. Konuyla ilgili görüşmeler devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye ve Paraguay arasında yakın zamanda çeşitli anlaşmalar imzalanacağına işaret eden Valdez, "İkili alanda yatırımın korunması ve çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkin ticari anlaşma gibi çok yakında imzalanacak farklı anlaşmalarımız var. Bu, ilişkilerimiz için çok önemli olan anlaşmalar ve eminim imzalanacaklar." dedi.

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Valdez, öte yandan iki ülke arasında imzalanması planlanan turizm anlaşmasının da hazırlıklarını bitirdiklerini, bunun da yakın zamanda imzalanabileceğini söyledi.

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"ANNEM DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN ÇEKİLDİĞİ HER YERİ ZİYARET ETMEK İSTİYOR"

Türkiye'nin kültürel alanda çok girişken olduğuna kaydeden Valdez, Türk dizi ve filmlerinin Paraguay'ın günlük yaşamındaki etkisinin önemini vurguladı.

Valdez, annesinin Türk dizilerini çok sevdiğini belirterek "Annem şu anda Türkiye'de çünkü (Diriliş Ertuğrul) dizinin çekildiği her yeri ziyaret etmek istiyor. Ertuğrul gibi bazı filmlerin çekildiği her yere gitmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Paraguaylıların Türkiye'ye olan ilgisine de değinen Valdez, şöyle devam etti:

"Her gün Büyükelçilik, Basın Ataşeliği ve Kültür Ataşeliği olarak Paraguaylı halkımızdan turist bilgilendirme şirketleri ve turizm şirketleri hakkında İzmir'den Kapadokya'ya, İstanbul'a nasıl gidilir diye sorular alıyoruz. Bu alanda Türkiye'nin de özellikle Paraguay'a daha yakın çalışabilmesi çok önemli çünkü Paraguay'da Türk turist ofisimiz yok. Umarım (Türkiye) Paraguay halkı için bu yerler hakkında daha fazla bilgi ve tanıtım sunabilir."

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Valdez, yalnız Paraguay'ın değil, Latin Amerika kıtasının da Türkiye ile ilgilendiğini belirterek Türkiye'nin, Hristiyanlık tarihindeki önemine işaret etti.

Türkiye'de turistik cazibe merkezlerinden birinin de Anadolu'da Hristiyanlığın ilk piskoposlarından olup 280-326 yıllarında Sivas'ta yaşadığı belirtilen Aziz Vlas olduğuna dikkati çeken Valdez, "Türkiye, Hristiyan medeniyetimizin tarihinde çok önemlidir. Her gün talep alıyoruz. Bu Paraguaylılar için daha önemlidir. Çünkü Aziz Vlas dediğimiz, önemli bir kutsal kişi. Kendisi Sivaslı. Paraguay'dan ve birçok ülkeden insanlar Aziz Vlas'ın doğduğu yere hacca gitmek istiyorlar. Bu, Türkiye-Latin Amerika ilişkilerinde bir diğer önemli nokta." dedi.

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"TÜRKÇE'NİN DAHA FAZLA TANITILMASI İÇİN DESTEĞİNİZE DE İHTİYACIMIZ VAR"

Türkiye'nin geçen yıl Paraguaylılar için 400 kişi kapasiteli çevrim içi Türkçe eğitim imkanı sunduğunu ve buna 1200 gencin başvurduğunu kaydeden Valdez, "Türkçenin daha fazla tanıtılması için desteğinize de ihtiyacımız var. Şu anda Türkçe öğrenmek isteyen 1000 kişi var ve hala onlara verecek cevabım yok." ifadesini kullandı.

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Valdez, Türkçenin iki ülkenin ticari ilişkilerinin gelişimi açısından da çok önemli olduğunu vurgulayarak "Paraguay'a çok iş adamı geliyor, Paraguaylı iş adamları da Türkiye'ye geliyor. Türkçe konuşan insanların yardım ve desteğine ihtiyaçları var, orada da İspanyolca konuşan birilerine." dedi.

Eylülde düzenlenen Paraguay Forumu'na Türkiye'den de katılımın olduğunu kaydeden Valdez, yatırımcıların her iki ülkede de yatırım imkanları olduğunu gördüklerini, Paraguaylı iş adamlarının Türkiye'ye yatırım yapmak istediğini söyledi.

"TARİH ÖNCESİ ZAMANDAN AKRABAYIZ. URAL-ALTAY IRKINA MENSUBUZ"

Eşiyle beraber Türkçe öğrendiklerini belirten Valdez, daha fazla boş vakti olan eşinin Türkçeyi kendisinden daha fazla geliştirdiğini anlattı.

Valdez, bir buçuk yıldır Türkçe eğitimi aldığını belirterek Türkçenin çok ilginç bir dil olduğunu dile getirdi.

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Türk ve Paraguay ırkı arasındaki ilişkiye de değinen Valdez, "İster inanın ister inanmayın ancak tarih öncesi zamandan akrabayız. Ural-Altay ırkına mensubuz." diye konuştu.

Valdez, tarih öncesi çağda Amerika ve Avrupa kıtası arasında ilişki olduğunu, insanların Batı'dan göç ederek Paraguay'daki yerli halka ulaşmış olabileceğini belirterek Paraguaylıların melez bir ırk olduğunu vurguladı.

Türkçeyi özellikle bu tarihsel ilişki nedeniyle de öğrenmek istediğini vurgulayan Valdez, 40 yılı aşkın süredir de Hitit İmparatorluğu üzerine okumalar yaptığını dile getirdi.

"PARAGUAY'DA DA SÜTLAÇ, ALİ NAZİK VE MISIR EKMEĞİ VAR"

Valdez, Paraguay ile Türkiye arasındaki bir diğer benzerliğin, gastronomi alanında olduğuna dikkati çekerek "Türkiye'deki bazı yiyecekler bizim için de aynı: sütlaç aynı, sütlaç yiyoruz. Ali Nazik de öyle, mısır ekmeği de. Birçok tatlı da öyle. Tekstilde bile dantel, nanduti dediğimiz geleneksel zanaatımızla çok yakından ilişkili. Bu, birbirimizle kesinlikle akraba olduğumuzu gösteren şeyler. Aradaki fark dil. Bu nedenle iki dili de İspanyolcayı ve Türkçeyi her iki tarafa da tanıtmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

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Türkiye'de 3 yıl 7 aydır sürdürdüğü görevine ilişkin de Valdez, Sinop'tan Hatay'a, Van'dan İzmir'e kara yoluyla Türkiye'nin her yerine gittiğini; 16 bin kilometreden fazla yol yaptığını söyledi.

Valdez, Türkiye'de gastronomiden sanata, güreşten çeşitli festivallere kadar çok sayıda etkinliğe katıldığını belirterek "Benim için en önemlisi sadece çalıştığım Ankara'da değil, tüm Türkiye'de gördüğüm dostluk ve misafirperverlik ama daha önemlisi sadece kendim için değil, eşim için de." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Valdes, Türk halkının kendisine ve ailesine gösterdiği dostluk ve misafirperverlik için minnettar olduğunu sözlerine ekledi.