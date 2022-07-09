Dünya Twitter Elon Muska dava açıyor 1 milyar dolarlık tazminat maddesi gündemde
AMERİKA SOSYAL MEDYA

Twitter Elon Musk'a dava açıyor: 1 milyar dolarlık tazminat maddesi gündemde

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın feshettiği yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının uygulanması için yasal işlem başlatılmasının planlandığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Twitter Elon Muska dava açıyor: 1 milyar dolarlık tazminat maddesi gündemde
Arşiv

Elon Musk'ın satın alma anlaşmasını feshetmesinin ardından Twitter tarafından ilk tepki geldi.

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Taylor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Twitter Yönetim Kurulu, Musk ile üzerinde anlaşılan fiyat ve şartlarda işlemi tamamlamayı taahhüt ediyor ve birleşme anlaşmasını uygulamak için yasal yollara başvurmayı planlıyor." ifadesini kullandı.

Taylor, açılacak davada galip geleceklerinden emin olduğunu vurguladı.

TWITTER SAHTE VE SPAM HESAPLARI BİLDİRMEYİNCİ ANLAŞMA BOZULDU

Öte yandan Elon Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan, platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtti.

Bildirimde, Twitter'ın anlaşmanın birçok hükmünü esaslı şekilde ihlal ettiği, yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun görüldüğü aktarıldı.

Fesih kararıyla, işlemin tamamlanmaması durumda Musk'ın 1 milyar dolar ödemesini gerektiren anlaşma şartı gündeme geldi.

Elon Musk Twitter'dan vazgeçti: Anlaşma sonlandı
TEKNOLOJİ
Elon Musk Twitter'dan vazgeçti: Anlaşma sonlandı
Anlaşma sonlandı

Anlaşma sonlandı

​Elon Musk Twitter'dan vazgeçti.
Türkiye gaza bastı

Türkiye gaza bastı

​Petrol üretiminde yeni rekor.
Bizi dört gözle bekliyorlar

Bizi dört gözle bekliyorlar

Türk yardım kuruluşları hayırseverlerin kurbanını milyonlarca mazluma ulaştıracak.
Şehit babaya veda

Şehit babaya veda

​3 oğlu birlikte saf tuttu.

THY haziranda 6,9 milyon yolcu taşıdı

THY haziranda 6,9 milyon yolcu taşıdı

​Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Ahmet Bolat: Buna hazırdık.

Güçlü destek ve sabır talep ediyorum

Güçlü destek ve sabır talep ediyorum

Erdoğan Türk milleti ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

​Bakan Kirişci sosyal medya hesabından duyurdu.
FETÖ silah ticareti yapıyor

FETÖ silah ticareti yapıyor

Silahları Suriye'ye gidiyor.
Erdoğdu geri dönebilir

Erdoğdu geri dönebilir

​Kılıçdaroğlu kapıyı açık bıraktı.
Bayramlık filmler

Bayramlık filmler

​Kutsal günlerin anlam ve önemine uygun yapımlar.
Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum

Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum

​Dr. Karakaya'nın katilinin babası Kasım Akçay ilk kez konuştu.

​Bakan Koca'dan 50 yaş üstüne koronavirüs uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.