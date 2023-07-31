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Dünya

Twitter'ın binasındaki parlak X komşuları çileden çıkardı

Elon Musk'ın sosyal ağının yeni logosu, San Francisco binasının bulunduğu mahallede parlaklığı nedeniyle şikayetlere yol açtı ve bina müfettişlerini harekete geçirdi. Raporda, şirket temsilcilerinin logoyu incelemek isteyen yetkililerin çatıya erişimini iki kez engellediği ancak bir Twitter temsilcisinin logonun geçici olarak kullanıldığını söylediği belirtildi.

10:10 . 31/07/2023 Pazartesi
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Twitter binası / San Francisco

Twitter binası / San Francisco

Elon Musk geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Twitter'ın adını ve logosunu X ile değiştirdi.


Ardından San Fransisco'daki Market Street genel merkezinin çatısına devasa bir X logosu dikti.


Ancak belediye yetkilileri ve bazı bölge sakinleri bu görüntüden memnun değil.



İnsanlar hafta sonu dev X'in parıldayan, titreşen ve yanıp sönen videosunu kaydetti ve sosyal medyadan şikayetlerini paylaştı.


Bölgede yaşayanların belediye yetkililerine şikayette bulunduğu açıklandı.


San Francisco'nun yapı müfettişleri bunun kurallara aykırı olabileceğini söyledi.


Raporda, şirket temsilcilerinin logoyu incelemek isteyen yetkililerin çatıya erişimini iki kez engellediği ancak bir Twitter temsilcisinin logonun geçici olarak kullanıldığını söylediği belirtildi.




#Twitter
#Elon Musk
#San Francisco
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