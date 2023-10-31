Üç ayrı kararla 29 Ekim'i 'Türk Günü' olarak kabul ettiler: Bizim için bir onurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşına yakışır sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturmaktır." dedi. Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutladığımız bu tarihî günde bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyoruz, “Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının” önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir. Yeter ki biz bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya devam edelim. Yeter ki biz “tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” diyerek ifade ettiğimiz duruşumuzdan taviz vermeyelim." diye konuştu.