Üç ayrı kararla 29 Ekim'i 'Türk Günü' olarak kabul ettiler: Bizim için bir onurdu

ABD'nin Massachussets eyaleti
Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu himayesinde ve bölgedeki Türk sivil toplum örgütlerinin yardımıyla hafta boyu düzenlenen etkinliklerde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü, Amerikalı misafirlerin de katılımıyla kutlandı.
Boston Belediye binası önünde yoğun katılımla gerçekleşen bayrak çekme töreninde, Boston Belediye Meclis Başkanı Ed Flynn ile meclis üyeleri Tania Fernandes Anderson ve Ruthzee Louijeune de hazır bulundu.
Kutlama haftası çerçevesinde Boston'daki MIT (Massachussets Teknoloji Enstitüsü) Üniversitesinin binasında hizmet veren Şehit Başkonsolos Orhan Gündüz Türk Okulu'nda düzenlenen etkinlikte de Türkçe eğitim alan öğrenciler Cumhuriyet Bayramı ile ilgili hazırladıkları marş ve şiirleri okudu.
Massachussets'te 3 ayrı kararla 29 Ekim "Türk Günü" olarak kabul edildi
Massachussets'te New England Türk Amerikan Kültür Derneği'nin girişimleri sonucu 3 ayrı kararla 29 Ekim "Türk Günü" olarak kabul edildi.
Massachussets Eyalet Valisi Healey ve Boston Belediye Başkanı Wu tarafından alınan kararlarla 29 Ekim "Türkiye Cumhuriyeti Günü" olarak tescil edildi.
Ayrıca Boston Belediye Meclisi oy birliğiyle 29 Ekim'i "Türk Günü" olarak kabul etti.
Eyaletin Newton ve Lawell belediyelerine de bu yıl ilk kez Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağı göndere çekilirken, Boston Belediye Binası 28 ve 29 Ekim gecelerinde kırmızı-beyaz renklerle aydınlatıldı.
Ayrıca, Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Boston Başkonsolosluğunca 29 Ekim akşamı Türk vatandaşlarına ve yabancılara yönelik bir tören düzenlendi.
Boston Başkonsolosluğunun hizmet verdiği çevre eyaletlerde de etkinlikler düzenlendi
Boston Başkonsolosluğunun görev bölgesinde yer alan Connecticut eyalet meclisinde 25 Ekim'de Türk bayrağı bir hafta süreyle göndere çekildi.
Eyaletin Wolcott Belediyesinde de Türk bayrağı göndere çekilirken Wolcot Belediye Başkanlığınca da 29 Ekim "Türk Günü" olarak kabul edildi.
Massachussets'e komşu eyaletlerden olan ve Türk toplumunun varlık gösterdiği Rhode Island'ta da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri gerçekleştirildi.
Providence kentindeki Eyalet Meclis Binasında gerçekleşen etkinliğe bölgedeki Türk vatandaşları katıldı.