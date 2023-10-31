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Dünya

Üç ayrı kararla 29 Ekim'i 'Türk Günü' olarak kabul ettiler: Bizim için bir onurdu

ABD'nin Massachussets eyaletinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Massachussets'te 3 ayrı kararla 29 Ekim "Türk Günü" olarak kabul edildi. Meclis üyelerinden yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamak bizim için bir onurdu" denildi.

09:40 - 31/10/2023 Tuesday
AA
ABD'nin Massachussets eyaleti

ABD'nin Massachussets eyaleti

Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu himayesinde ve bölgedeki Türk sivil toplum örgütlerinin yardımıyla hafta boyu düzenlenen etkinliklerde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü, Amerikalı misafirlerin de katılımıyla kutlandı.


Boston Belediye binası önünde yoğun katılımla gerçekleşen bayrak çekme töreninde, Boston Belediye Meclis Başkanı Ed Flynn ile meclis üyeleri Tania Fernandes Anderson ve Ruthzee Louijeune de hazır bulundu.


Louijeune, X sosyal medya platformunda etkinlikle ilgili paylaştığı fotoğrafın altına, "
Yağmura rağmen büyük bir gurur ve sevinçle yola çıkan Bostonlu Türk toplumuyla bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamak bizim için bir onurdu"
ifadelerini kullandı.

Kutlama haftası çerçevesinde Boston'daki MIT (Massachussets Teknoloji Enstitüsü) Üniversitesinin binasında hizmet veren Şehit Başkonsolos Orhan Gündüz Türk Okulu'nda düzenlenen etkinlikte de Türkçe eğitim alan öğrenciler Cumhuriyet Bayramı ile ilgili hazırladıkları marş ve şiirleri okudu.

Massachussets'te 3 ayrı kararla 29 Ekim "Türk Günü" olarak kabul edildi

Massachussets'te New England Türk Amerikan Kültür Derneği'nin girişimleri sonucu 3 ayrı kararla 29 Ekim "Türk Günü" olarak kabul edildi.


Massachussets Eyalet Valisi Healey ve Boston Belediye Başkanı Wu tarafından alınan kararlarla 29 Ekim "Türkiye Cumhuriyeti Günü" olarak tescil edildi.


Ayrıca Boston Belediye Meclisi oy birliğiyle 29 Ekim'i "Türk Günü" olarak kabul etti.


Eyaletin Newton ve Lawell belediyelerine de bu yıl ilk kez Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağı göndere çekilirken, Boston Belediye Binası 28 ve 29 Ekim gecelerinde kırmızı-beyaz renklerle aydınlatıldı.


Ayrıca, Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Boston Başkonsolosluğunca 29 Ekim akşamı Türk vatandaşlarına ve yabancılara yönelik bir tören düzenlendi.

Boston Başkonsolosluğunun hizmet verdiği çevre eyaletlerde de etkinlikler düzenlendi

Boston Başkonsolosluğunun görev bölgesinde yer alan Connecticut eyalet meclisinde 25 Ekim'de Türk bayrağı bir hafta süreyle göndere çekildi.


Eyaletin Wolcott Belediyesinde de Türk bayrağı göndere çekilirken Wolcot Belediye Başkanlığınca da 29 Ekim "Türk Günü" olarak kabul edildi.


Massachussets'e komşu eyaletlerden olan ve Türk toplumunun varlık gösterdiği Rhode Island'ta da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri gerçekleştirildi.


Providence kentindeki Eyalet Meclis Binasında gerçekleşen etkinliğe bölgedeki Türk vatandaşları katıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp yeni anayasaya kavuşturmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp yeni anayasaya kavuşturmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşına yakışır sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturmaktır." dedi. Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutladığımız bu tarihî günde bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyoruz, “Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının” önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir. Yeter ki biz bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya devam edelim. Yeter ki biz “tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” diyerek ifade ettiğimiz duruşumuzdan taviz vermeyelim." diye konuştu.


#cumhuriyet
#Massachussets
#Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu
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