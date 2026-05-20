UCM kararı cani bakanları çıldırttı

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail’deki aşırı sağcı hükümetin en aşırı ucunu temsil eden Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich hakkında tutuklama emri çıkarması iki bakanı çıldırttı. İki bakanın UCM’nin kararlarına ilk tepkisi Filistinlilere yönelik saldırılar oldu. Ben-Gvir, kararı öğrenmesinin ardından Filistinli sivillere yönelik tehditlerini tekrarladı. Smotrich ise Batı Şeria’nın Kudüs’ün doğusundaki Han el-Ahmar köyünün boşaltılması için yeni bir kararname hazırladığını ilan etti. UCM, daha önce Gazze’deki soykırımdan sorumlu tuttuğu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

SALDIRGANLIĞINI SÜRDÜRECEK

Middle East Eye (MEE) ve Haaretz’in önceki gün yayınladığı habere göre UCM, Gazze’deki soykırım ve Batı Şeria’daki insan hakları ihlalleri nedeniyle ikisi askeri, üçü siyasi yetkili olmak üzere 5 İsrailli üst düzey yetkili hakkında daha tutuklama emri hazırladı. MEE ve Haaretz’in tutuklama emrine ilişkin haberlerinin ardından bir açıklama yayınlayan Ben-Gvir, Filistinlilere yönelik saldırgan tavrını sürdüreceği mesajını verdi. Ben-Gvir, açıklamasında Filistinli sivilleri “terörist olarak” niteleyerek, "Korkmuyorum ve geri adım atmayacağım. Lahey'den gelen hiçbir emir beni 'teröristlere' karşı saldırgan bir politika yürütmekten alıkoyamaz" ifadesini kullandı. UCM'nin "teröristleri" koruduğunu ve İsrail'i kısıtlamaya çalıştığını iddia eden Ben-Gvir, "İsrail askerlerine tam destek vermeye devam edeceğini, İsrail vatandaşlarının güvenliği için kararlı bir şekilde hareket edeceğini, özür dilemeyeceğini ve durmayacağını" kaydetti. İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’de başlattığı soykırım sürecinde sık sık Gazze’nin insansızlaştırılmasını savunan Ben-Gvir, Batı Şeria’da da Filistinlilerin mallarına ve evlerine saldıran yerleşimci Yahudi çeteleri silahlandırmıştı.

ACISINI FİLİSTİNLİLERDEN ÇIKARACAK

UCM’nin hakkında tutuklama emri çıkardığı bir başka aşırı sağcı bakan Bezalel Smotrich ise bu kararın acısını Filistinli sivillerden çıkarıyor. Smotrich, dün UCM’nin kendisi hakkında gizlice yasaklama emri çıkardığını belirttiği açıklamasında, buna karşılık Kudüs’ün doğusunda bulunan Deyr el-Ahmer köyünde yaşayan Filistinli bedevilerin sürgün edilmesi için derhal köyün boşaltılması kararı yayınlayacağını sözlerine ekledi

UCM’YE SAVAŞ İLANI

Filistin hükümetini de tehdit eden Smotrich, UCM kararından Filistin hükümetini sorumlu tutarak, "Eller Lahey'in elleri, ama ses Filistin yönetiminin sesi. Bu örgüt bir savaş başlattı ve bir savaş alacak. Ben boyun eğen bir Yahudi değilim" ifadelerini kullandı. Açıklamasının devamında UCM'yi de tehdit eden Smotrich, "Başbakan, Savunma Bakanı ve Maliye Bakanı hakkında tutuklama emri çıkarmak bir savaş ilanıdır ve bir savaş ilanı karşısında biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz" tehdidini savurdu. UCM Başkanı Kerim Han, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, İsrail'in lobiler aracılığıyla görevinden el çektirilmesi için baskı kurduğunu söylemişti.







