Dünya Uğur Şahin yeni bir koronavirüs aşısı geliştirdiklerini duyurdu
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Uğur Şahin yeni bir koronavirüs aşısı geliştirdiklerini duyurdu

BioNTech’in kurucu ortaklarından Uğur Şahin, JP Morgan’ın sağlık konulu konferansına katıldı. Şahin, konuşmasında Covid-19'e karşı yeni bir aşı geliştirdiklerini duyurdu.

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Uğur Şahin yeni bir koronavirüs aşısı geliştirdiklerini duyurdu
Uğur Şahin

BioNTech’in kurucu ortaklarından Uğur Şahin, JP Morgan’ın sağlık konulu konferansına katıldı.

Covid-19'a karşı çalışmalarını sürdürdüklerini ve yeni bir aşı formülü için çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Şahin, şu açıklamalarda bulundu:

  • “BioNTech, önceki versiyonlarda görülen spike proteininin barındıran bir aşı üzerinde çalışıyoruz. En iyi oranla bütün virüslerde T-hücresi epitoplarının yüzde 99’unu koruyoruz ve bizce bu kombinasyonu kullanmak aşının vereceği tepkiyi ve kalitesini artıracaktır.”

Şirketin geleceği ile ilgili olarak da Şahin, şu sözleri ekledi:

  • “Bence odak noktamız sadece ağır hastalıklara karşı değil fakat belirti gösteren hastalıklara karşı da nasıl aşı geliştirebileceğimiz ve enfeksiyonları önleyebileceğimiz olacak.”

Şahin, kanserle mücadele konusunda çalışmalarının ve incelemelerinin de devam ettiğini söyledi.

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