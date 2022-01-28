Dünya Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Savaş olursa sadece Ukraynada olmaz
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy: Savaş olursa sadece Ukrayna'da olmaz

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile yaşanan gerilime ilişkin konuştu. Zelenskiy, büyük çaplı bir savaş olursa bunun sadece Ukrayna ve Ukrayna sınırları içinde olmayacağını ifade etti.

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Haber Merkezi Diğer
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy: Savaş olursa sadece Ukraynada olmaz
​Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy

Uluslararası medyaya düzenlediği basın toplantısında konuşan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "Paniğe gerek yok" dedi.

Ülke ekonomisinin stabilize olması için 4-5 milyar dolara ihtiyaçları olduğunu söyleyen Ukrayna lideri, Rusya ile yaşanan gerilimde, ABD Başkanı'nın yaşananları aracılardan değil de kendisinden öğrenmesinin önemli olduğunu belirtti.

  • Zelenskiy, savaşın yarın ya da şubat ayında olup olmayacağının söylenemeyeceğini; ama savaşın olabileceğini belirtti.

"Başkaları bize güvenlik sunmaya hazırsa, biz de konuşmaya hazırız" diyen Zelenskiy, Ukrayna ve egemenliği için en büyük riskin 'ülkede istikrarsızlık' olduğunu belirtti.

Zelenskiy, büyük çaplı bir savaş olursa bunun sadece Ukrayna ile ve Ukrayna sınırları içinde olmayacağını ifade ederek şöyle devam etti:

"Evet asker sayısı arttı ama 2021 yılında Rusya’nın askeri tatbikatlarında bahsetmiştim. Medyadan gelen his şu ki sanki savaş var, sokaklarda askerler yürüyor, seferberlikle insanlar bir yerlere gidiyor. Bu doğru değil. Ukrayna'nın, NATO'ya katılımı konusu Ukrayna'ya bağlı değil. Batı, Ukrayna'nın, NATO'ya katılımını açıkça ilan etmeli. Ukrayna, NATO'ya katılsa da katılmasa da ordumuzu geliştireceğiz. Güçlü bir ordumuz var ordumuza güveniyoruz. Eğer NATO düzeyinde bir ordudan bahsediyorsak kesinlikle bu seviyenin altında değiliz"

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BIDEN-ZELENSKIY GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Rus işgali durumunda ABD'nin ortak ve müttefik ülkelerle birlikte kararlı adımlar atmaya hazır olduğunu bildiren Biden, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğini yineledi.

ABD'nin Ukrayna'ya geçen sene yarım milyar dolar kalkınma ve insani yardım desteği sağladığına işaret eden Biden, ABD'nin Rusya'nın askeri yığınağı sonucu Ukrayna ekonomisini desteklemek için makroekonomik destek yolları aradığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Biden ile görüşmesine ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Zelenskiy, "Görüşme uzun sürdü. Gerginliğin azaltılması yönündeki diplomatik girişimleri ele aldık. İlerideki ortak adımlar konusunda mutabık kaldık. Biden'a sürekli askeri yardımdan dolayı teşekkür ettim. Ayrıca, Ukrayna'ya maddi desteğin sağlanması imkanı ele alındı." ifadelerini kullandı.

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