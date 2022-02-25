Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor

Zelenskiy, halka seslendiği video mesajında, Rus güçlerinin saldırılarında sivil veya askeri hedef ayrımı gözetmediğini söyledi.

Bunun nedeninin, halka ve devlete baskı yapmak olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Tüm Ukraynalılara (baskı yapmak), devlet görevinde olanlara değil sadece, bugün dünden daha da fazla." diye konuştu.

DÜNYA Putin'in emri sonrası Ukrayna'ya askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Zelenskiy, "düşmanın" çoğu bölgede durdurulduğuna ve savaşın hala devam ettiğine dikkati çekerek hava savunma sistemlerinin gökyüzünü koruduğunu ancak Rus güçlerinin uçaklarının alçakça özellikle Kiev'de meskun mahalleri hedef aldığını bildirdi.

DÜNYA Rusya Ukrayna'ya saldırdı: Avrupa'da savaş

"Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor"

Saldırıların, 1941 senesinde Nazilerin Kiev'e saldırısını hatırlattığına işaret eden Zelenskiy, "Ülkemizi tek başımıza savunuyoruz. Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor. Dünkü yaptırımlar Rusya'yı ikna etti mi? Yeterli olmadığını gökyüzümüzde ve yerde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

REKLAM

FOTOĞRAF 7 Metro'nun manşeti ise \"Avrupa'da savaş\". Zelenskiy'nin benzetmesi nedeniyle gazete, Putin fotoğrafının ardına bir Hitler fotoğrafı yerleştirdi. The Times gazetesi, manşetinde \"Avrupa için karanlık bir gün\" ifadelerine yer verdi. Daily Mail gazetesi \"Putin, başkenti (Kiev) günler içinde ele geçirecek\" manşetini attı ve Ukrayna liderinin Avrupa'ya inen \"Demir Perde\" konusunda uyarısını okuyucularıyla paylaştı. The Sun gazetesi de Daily Mirror ile aynı manşetle bu sabah raflardaki yerini aldı. \"Masum insanların kanlarının şimdi Vladimir Putin'in ellerinde\" olduğunu yazan gazete, \"işgalci katiller\" olarak nitelendirdiği Putin'in ordusunun Kiev'e çok yakın olduğunu bildirdi. The Guardian gazetesi, \"Putin işgal etti\" manşetiyle çıkarken, okurlarıyla diğer pek çok gazete gibi hava saldırılarında yaralanmış bir kadının fotoğrafını paylaştı.<br> Daily Mirror gazetesi de yaralanmış kadının ellerini iki yana açmış fotoğrafının hemen altına, \"güç delisi\" benzetmesini yaptıkları Rus lider Putin'in fotoğrafını yerleştirdi ve \"Onun kanı, onun ellerinde\" diye yazdı. Gazete, söz konusu kadının Chuhuiv şehrinde yaralanmış bir öğretmen olduğunu bildirdi.<br> Ve Daily Star gazetesi de Metro gibi Hitler benzetmesine gönderme yaparak, Putin'e alaycı ve alelade yapılmış bir Hitler çizimi monte etti. Gazete manşette ise Putin'e \"Kimi kandırdığınızı sanıyorsun?\" diye sordu.<br> Savaş artık Avrupa'da: Dünyaya böyle duyurdular Rusya'nın Ukrayna işgali dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz gazeteleri savaşı "Savaş artık Avrupa'da" diye duyurdu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Bizim için savaşın. Savaşa karşı savaşın"

Zelenskiy, Rusya'nın eninde sonunda savaşı ve saldırıyı durdurmak için Ukrayna'yla görüşeceğine dikkati çekerek ne kadar önce görüşme başlarsa Rusya'nın o kadar az kaybı olacağını vurguladı.

Ukrayna'nın kaderinin ancak Ukraynalılarda olduğunun altını çizen Zelenskiy, "kruz füzelerinin özgürlüklerine karşı çaresiz olduğunu" dile getirdi.

Zelenskiy, dün Ukrayna'ya karşı protestolar düzenleyen Ruslara seslenerek, "Sizi görüyoruz. Bu demektir ki; siz bizi duydunuz. Bu da demek ki bize güvenmeye başladınız. Bizim için savaşın. Savaşa karşı savaşın" dedi.



