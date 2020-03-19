Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Etleri çiğ yemeyin virüsten korunmak için babaanne yöntemlerinizi bir kenara bırakın
ASYA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy : Etleri çiğ yemeyin virüsten korunmak için babaanne yöntemlerinizi bir kenara bırakın

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından koronavirüsün ilişkin yaptığı açıklamalarda vatandaşlarına, "Babaannelerinizden duyduğunuz yöntemleri bir kenara bırakın" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Ülkede vaka sayısı 16'ya çıktı.
Ülkede vaka sayısı 16'ya çıktı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından koronavirüsün yönelik alınması gereken önlemleri içeren bir açıklama ile halka seslendi.

  • Zelenskiy konuşmasında, “57 özel uçak seferiyle 12 bine yakın vatandaşımızı diğer ülkelerden tahliye edeceğiz. Temizliğe lütfen dikkat edelim. Ellerimizi yıkarken 30 saniye boyunca alkol içerikli temizlik ürünleriyle yıkamaya özen gösterelim. Kapı kolları, telefonlar, bilgisayarlar gibi sık kullandığınız eşyalarınızı düzenli olarak siliniz. Daha önce uyguladığınız ve babaannelerinizden duyduğunuz yöntemleri bir kenara bırakın. Et, balık, yumurta gibi gıdaları çiğ tüketmeyin. Buluşmalarda el sıkışmaları ve öpüşmeleri erteleyelim. Bu süreçte sadece resmi açıklamaları dikkate alın” ifadelerini kullandı.

Dünyada koronavirüse karşı tek bir slogan: Evde kal
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Dünyada koronavirüse karşı tek bir slogan: Evde kal
Korona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı vatandaşların mecbur kalmadıkça evden çıkmaması gerektiği tüm dünyada vurgulanıyor. Salgın ile mücadele için dünya çapında başlatılan challenge ile Türkiye'den Hindistan'a, Malezya'dan Avusturya'ya kadar bir çok ülkeden yapılan paylaşımlarla virüsün kontrol altında kalması amaçlanıyor.

Paralar ve bankalar karantinaya alındı

Öte yandan Ukrayna’da, koronavirüs ile mücadele eylem planı çerçevesinde sıkı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Piyasada kullanılan paralar, bankalar aracılığıyla toplanarak karantinaya alındı.

  • Ülke genelinde metro yolu ile ulaşım hizmeti sunan şehirlerde, 3 Nisan tarihine kadar metrolar kapatıldı. Yapılan son resmi açıklamalara göre ülke genelinde koronavirüs vakası 16’ya yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 olarak kaydedildi.

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