Dünya Ukraynada koronavirüs sahtekarlığı Sahte ilaç satışı ve dezenfeksiyon yalanı
KORONAVİRÜS

Ukrayna’da koronavirüs sahtekarlığı: Sahte ilaç satışı ve dezenfeksiyon yalanı

Dünya genelinde koronavirüsle mücadele tüm hızıyla sürerken, birçok ülkede olduğu gibi Ukrayna’da da salgını fırsata çevirmek isteyenler ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Ülkede koronavirüse yakalandığı tespit edilen kişiler arasında 6 aylık, 22 aylık ve 10 yaşında 3 çocuk da bulunuyor.
Ülkede koronavirüse yakalandığı tespit edilen kişiler arasında 6 aylık, 22 aylık ve 10 yaşında 3 çocuk da bulunuyor.

Ukrayna’da bazı kişilerin, internette ve ilan asarak ‘koronavirüs ilacı’ sattıkları iddiasıyla halkı aldatmaya çalışması tepki çekti. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, vatandaşları şüpheli ilaçları satın almamaları konusunda uyardı.


  • Halkın koronavirüsle ilgili yaşadığı endişeleri fırsata çevirmek isteyen bazı kişilerin ise dezenfeksiyon hizmeti adı altında özel kıyafetlerle evlerine girdikleri kişilerin paralarını ve değerli eşyalarını çaldıkları uyarısı yapılıyor. Bazı dolandırıcıların ise evlerine gıda ürünü servisi yaparak yardım etmeyi önerdikleri yaşlılardan para alarak ortadan kayboldukları belirtiliyor.

Dünyada koronavirüse karşı tek bir slogan: Evde kal
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Dünyada koronavirüse karşı tek bir slogan: Evde kal
Korona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı vatandaşların mecbur kalmadıkça evden çıkmaması gerektiği tüm dünyada vurgulanıyor. Salgın ile mücadele için dünya çapında başlatılan challenge ile Türkiye'den Hindistan'a, Malezya'dan Avusturya'ya kadar bir çok ülkeden yapılan paylaşımlarla virüsün kontrol altında kalması amaçlanıyor.


ÜLKEDE VAKA SAYISI 16’YA ÇIKTI

Öte yandan Ukrayna’da 2 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği açıklandı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Kiev ve Donetsk illerinde birer yeni koronavirüs vakası kaydedildiğini duyurdu. Böylece ülke genelinde virüse yakalandığı belirlenen kişilerin sayısı 16’ya yükseldi. Ülkede koronavirüse yakalandığı tespit edilen kişiler arasında 6 aylık, 22 aylık ve 10 yaşında 3 çocuk da bulunuyor.

  • Ukrayna’da 33 ve 71 yaşlarında 2 kadın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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