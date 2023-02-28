Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Modern savaş uçaklarına ihtiyacımız var

İngiltere’de Türkiye’ye yardım için ‘Bir porsiyon döner bağışla’ isimli yardım hareketi başlatıldı. Günde 1.3 milyon porsiyon döner tüketilen ve ortalama porsiyon fiyatının 5 sterlin olduğu ülkede, her bir döner müşterisinin bir porsiyon bağışlaması halinde bir haftada 45 milyon sterlinlik (1 milyar TL) yardım toplanması hedefleniyor.