​Ukrayna İçişleri Bakanlığı Molotof Kokteyli yapımı içeren görseller paylaştı

Ukrayna Devlet Özel İletişim ve Bilgi Koruma Müdürlüğü, Facebook hesabından halkın savunma yapması için Molotof kokteyli tarifi ve nasıl kullanacağı bilgisi içeren broşür görselleri paylaştı.
Diğer yandan Ukrayna İçişleri Bakanlığı’na ait Telegram kanalından da yine Molotof kokteyli yapımı tarifi paylaşıldı. Yetkililer, paylaşımla birlikte halkı Ukrayna’yı savunmaya çağırdı.
Bakanlıktan sivillere "molotof yapın çağrısı"
Ukrayna Savunma Bakanlığı, vatandaşlarının Rus birliklerine karşı direniş göstermesi gerektiğini söyleyerek molotof yapmaları yönünde bilgilendirdi.