Dünya Ukrayna İçişleri Bakanlığı Molotof Kokteyli yapımı içeren görseller paylaştı
AVRUPA

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Molotof Kokteyli yapımı içeren görseller paylaştı

Ukrayna hükümeti çeşitli sosyal medya hesaplarından halka ülkeyi savunmaları için Molotof kokteyli yapımı ve kullanımı bilgilerini paylaştı. Rus güçlerinin çevreden sararak belirli bölgelerine giriş yaptığı Kiev'in kuzeyinde artan patlama sesleri, sivilleri de harekete geçirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
​Ukrayna İçişleri Bakanlığı Molotof Kokteyli yapımı içeren görseller paylaştı
Arşiv.

Ukrayna Devlet Özel İletişim ve Bilgi Koruma Müdürlüğü, Facebook hesabından halkın savunma yapması için Molotof kokteyli tarifi ve nasıl kullanacağı bilgisi içeren broşür görselleri paylaştı.

Diğer yandan Ukrayna İçişleri Bakanlığı’na ait Telegram kanalından da yine Molotof kokteyli yapımı tarifi paylaşıldı. Yetkililer, paylaşımla birlikte halkı Ukrayna’yı savunmaya çağırdı.

Bakanlıktan sivillere "molotof yapın çağrısı"

Ukrayna Savunma Bakanlığı, vatandaşlarının Rus birliklerine karşı direniş göstermesi gerektiğini söyleyerek molotof yapmaları yönünde bilgilendirdi.


Putin'in emri sonrası Ukrayna'ya askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
DÜNYA
Putin'in emri sonrası Ukrayna'ya askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
Aslana zorlu rakip

Aslan'a zorlu rakip

​Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde dünya deviyle eşleşti.
Üst düzey müzakereye hazırız

Zelenskiy'nin çağrısına Putin'den yanıt geldi.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

Savaşın ortasında

Savaşın ortasında

​Ünlü aktör Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını belgesel yapacak.

Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

​Fiyat yüzde 22 düştü, talep yüzde 62 arttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı Ukrayna-Rusya krizine ilişkin önemli açıklamalar.

Hava savunma sistemleri durdurdu

Hava savunma sistemleri durdurdu

Kiev'de duyulan iki güçlü patlama sesinin nedeni belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.