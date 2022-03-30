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Dünya Ukrayna Ruslar çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz
AVRUPA

Ukrayna: Ruslar çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz

Ukraynalı Müzakereci Podolyak; 'Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz' dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Ukrayna: Ruslar çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz
Ukraynalı Müzakereci Podolyak

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri 29 Mart'ta İstanbul'da bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin, "Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme kaydedildi." açıklamasını yapmıştı.

Rusya ve Ukrayna heyetlerinden yapılan ilk açıklamalarda da "bazı konularda uzlaşıldığı" bilgisi verilmişti.

'İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERELERİN ARDINDAN İYİMSERİM'

Ukrayna'nın müzakere heyetinde bulundan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, bugün yaptığı açıklamada, "Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Podolyak, "İstanbul'da Rusya ile yapılan müzakerelerin ardından iyimserim" dedi.

'GÖRÜŞMELER YAPICI'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, "Ukrayna'yla yapılan görüşmeler yapıcı geçti. Ukrayna tarafından onların pozisyonunu oluşturan önerileri aldık. Bu anlaşmayı inceleyeceğiz ve Devlet Başkanı’na sunacağız." diye konuşmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ile Ukrayna müzakerelerini organize etmek için ara buluculuk çabalarından dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını söylemişti.

'HER AŞAMADA TARAFLAR ARASINDA YAKINLAŞMA ARTTI'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri İstanbul'da bir araya gelmesinin ardından "Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz" demişti.

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