Ukrayna'da yeni evliler cepheye koşuyor: Silah kullanmayı eşim öğretti

Rusya’nın adım adım işgal ettiği Ukrayna’da bir yandan da hayat devam ediyor. Önümüzdeki aylarda evlenmek hazırlık yapan genç çiftler, tarihi erkene alıp nikah kıyarak cepheye koşuyor.

O gençlerin bir örneği de Svyatoslav Fursin ve Yaryn Arieva çifti. Mayıs ayında evlenme planı yapan genç çift savaşın başlamasıyla birlikte nikah kıyıp gönüllü olarak ayrı ayrı cephelere gitti. Dünya basınının da büyük ilgi gösterdiği genç çift yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı.

Svyatoslav Fursin ve Yaryn Arieva evlendikten sonra cepheye koştu.

SABOTAJCILARI TESPİT EDİYORUM

24 yaşında Bilgisayar mühendisi olan Svyatoslav Fursin, “Kiev’de Rus sabotajcılar var, onları tespit etmekle görevli ekibin içinde görevlendirildim. Görevim alan savunmasıydı. Bütün saldırıları püskürtmeyi başardık” diye konuştu. 21 yaşında Yaryn Arieva ise, “Silah kullanmayı eşim öğretti. Savaştan önce çok korkuyordum. Şu an korkmuyorum. Korktuğum tek eşime ve ülkeme zarar gelmesi. Orduya destek için dayanışma içerisinde çalışıyoruz. Asla pes etmeyeceğiz sonuna kadar savunacağız.” dedi.

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