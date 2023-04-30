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Dünya

Ukrayna'dan Sivastopol’daki patlamaya ilişkin yeni iddia: Geniş çaplı taarruza hazırlanıyorlar

Ukrayna Güney Savunma Güçleri Ortak Koordinasyon Basın Merkezi Başkanı Nataliya Gumenyuk, Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’ın Sivastopol kentinde bulunan petrol depolama tesisindeki patlamanın, Ukrayna’nın geniş çaplı taarruz için hazırlığı olduğunu söyledi.

14:02 . 30/04/2023 Pazar
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Gumenyuk, yerel televizyon programında yaptığı konuşmada, Sivastopol’daki petrol depolama tesisinde dün meydana gelen patlamadan sonra endişeli olan Rus askerlerin aile üyelerini tahliye etmeye çalıştıklarını ileri sürdü.


Gumenyuk, Rusların Novosibirsk tarafındaki üslere yöneldiğini iddia ederek, “Çünkü Sivastopol’da huzur ve sürdürülebilir lojistik desteği hissetmiyorlar.” ifadesini kullandı.

Rusya’nın lojistiğine zarar verilmesinin Ukrayna savunma kuvvetlerinin güçlü operasyonlara hazırlık unsurlarından biri olduğunun altını çizen Gumenyuk, “(Sivastopol’daki patlama) Bu çalışma, herkesin beklediği geniş çaplı taarruz için hazırlık niteliğindedir.” dedi.


Gumenyuk, Rusların kaynaklarına zarar verildiğini hissettiğini ve manevra yapmaya başladığını sözlerine ekledi.

Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın Sivastopol kentindeki 40 bin ton kapasiteli petrol depolama tesisinin İHA’larla vurulduğu bildirilmişti.






#Sivastopol
#Ukrayna
#Saldırı
#Kiev
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