Ukrayna'dan Sivastopol’daki patlamaya ilişkin yeni iddia: Geniş çaplı taarruza hazırlanıyorlar

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Gumenyuk, yerel televizyon programında yaptığı konuşmada, Sivastopol’daki petrol depolama tesisinde dün meydana gelen patlamadan sonra endişeli olan Rus askerlerin aile üyelerini tahliye etmeye çalıştıklarını ileri sürdü.
Rusya’nın lojistiğine zarar verilmesinin Ukrayna savunma kuvvetlerinin güçlü operasyonlara hazırlık unsurlarından biri olduğunun altını çizen Gumenyuk, “(Sivastopol’daki patlama) Bu çalışma, herkesin beklediği geniş çaplı taarruz için hazırlık niteliğindedir.” dedi.
Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın Sivastopol kentindeki 40 bin ton kapasiteli petrol depolama tesisinin İHA’larla vurulduğu bildirilmişti.