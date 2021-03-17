Dünya Ukraynadan yolcu uçağını düşüren İrana rapor tepkisi Kendilerini temize çıkarıyorlar
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Ukrayna'dan yolcu uçağını düşüren İran'a 'rapor' tepkisi: Kendilerini temize çıkarıyorlar

Geçtiğimiz yılın ocak ayında Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağı İran tarafından 'yanlışlıkla' füzeyle vurularak düşürüldü. Konuya ilişkin İran'ın hazırladığı rapora tepki gösteren Ukrayna hükümeti, "Bu bir rapor değil, gerçekleri ortaya çıkarmayı değil İran'ı temize çıkarmayı amaçlayan bir manipülasyon koleksiyonudur." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
İran'da düşürülen Ukrayna uçağında 176 kişi hayatını kaybetmişti.
İran'da düşürülen Ukrayna uçağında 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili İran'ın hazırladığı nihai rapora tepki gösterdi.

Kuleba, yaptığı açıklamada, ülkesinin taslak rapora ilişkin İran'a 90 sayfalık yorum ve öneri gönderdiğini belirtti.

Bugün yayımlanan nihai raporun, uçağın düşürülmesine ilişkin gerçekleri saklama girişiminden başka bir şey olmadığını kaydeden Kuleba, İran'ın gerçekleştirdiği incelemenin uluslararası standartlardan uzak olduğunu vurguladı.

"İran'ı temize çıkarmayı amaçlayan bir rapor"

Kuleba, "Bu bir rapor değil, gerçekleri ortaya çıkarmayı değil İran'ı temize çıkarmayı amaçlayan bir manipülasyon koleksiyonudur." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın kendi iradesiyle gerçekleri ortaya çıkarmak istememesi durumunda Kuleba, ülkesinin ve uluslararası partnerlerinin gerçekleri ortaya çıkartacağını kaydetti.

Kuleba, İran'ın sorumluluktan kaçmasına veya gerçekleri örtbas etmesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

İran Havacılık Kurumu, Ukrayna uçağının vurulmasına ilişkin 139 sayfalık nihai raporunu bugün yayımlamış ve raporda, hava savunma sistemi operatörünün merkezin talimatını beklemeden füzeleri fırlattığı belirtilmişti.

Ne olmuştu?

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

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