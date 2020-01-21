İran: Ukrayna uçağı iki füzeyle vuruldu

İran Sivil Havacılık Kurumu, 8 Ocak'ta başkent Tahran üzerinde düşürülen Ukrayna uçağının iki füzeyle vurulduğunu doğruladı.

Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisinin yayımladığı ikinci ön inceleme raporunda, Ukrayna uçağının kısa menzilli TOR-M1 hava savunma sisteminden fırlatılan iki füzeyle vurulduğu belirtildi.

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü itiraf etmişti.



Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) kurallarına göre kurulan kaza inceleme komisyonunun çalışmalarına devam ettiği, Ukrayna'dan da uzmanların inceleme ekibinde yer aldığı ifade edildi.

OYNAT 01:05 Düşürülen Ukrayna uçağına ait yeni görüntüler yayınlandı İran'ın başkenti Tahran'a gönderilen kurtarma ekibinin çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, olay yerinde ekiplerin uçağın enkazını incelediğini belirterek, ekiplerin çalışmalarını gösteren bir video yayınladı. BiP'te paylaş

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Karakutuların incelenmesi için Fransa ve ABD'den teçhizat istendi

Raporda ayrıca, uçağın karakutusunun hafızasını okumak için İran'da yeterli imkanların bulunmadığı ve karakutuların İran'da analiz edilmesi için Fransa ve ABD'den gerekli teçhizatların istendiği ancak bu talebe henüz olumlu yanıt alınamadığı belirtildi.

Düşürülen uçağın bir parçası.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

FOTOĞRAF 20 İran'ın başkenti Tahran'da Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü. İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçaktakilerin tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı. Kulivend, yolcuların ve mürettebatın cesetlerini olay yerinden topladıklarını ve adli tıp kurumuna göndereceklerini ifade etti. Tahran İmam Humeyni Havalimanı Sözcüsü Ali Kaşani de 170 olarak açıklanan yolcu sayısını 167, 10 olarak açıklanan mürettebat sayısını da 9 olarak güncelledi. Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğünü bildirmişti. Zelenskiy'den Tahran'da düşen uçakla ilgili spekülasyondan kaçınma çağrısı <br> <br> Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran'da düşmesiyle ilgili spekülasyondan kaçınma çağrısında bulundu. Zelenskiy, Ukrayna uçağının İran'ın başkenti Tahran'da düşmesine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili bütün gelişmelerin takip edildiğini belirten Zelenskiy, Resmi açıklamalar yapılana dek, herkesi, olayla ilgili spekülasyon yapmaktan ve doğrulanmamış bilgileri sunmaktan kaçınmaya davet ediyorum. ifadelerini kullandı. Ukrayna Uluslararası Hava Yollarının basın servisinden yapılan açıklamada da Tahran'a uçak seferlerinin süresiz durdurdurulduğu bildirildi. Yolcuların milliyetleri açıklandı <br> <br> Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi. Prystaiko, ölen Ukrayna vatandaşlarından 2'sinin yolcu, 9'unun ise mürettebattan olduğunu kaydetti. Ukrayna Havayolları, yolcuların büyük bölümünün, Kiev'de aktarma yaparak farklı varış noktalarına seyahat etmeyi planladıklarını açıkladı. Türkiye'den taziye mesajı <br> <br> Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Havayollarına ait bir uçağın İran'da düşmesi nedeniyle Ukrayna ve İran halkları ile hükümetlerine taziyelerini iletti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tahran-Kiev seferini yapan Ukrayna Havayollarına ait bir yolcu uçağının kalkıştan kısa süre sonra düştüğü, uçaktaki tüm yolcuların ve mürettebatın hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Açıklamada, Dost Ukrayna ve İran halklarına ve hükümetlerine en içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. ifadesi yer aldı. Uçağın iki kara kutusu da bulundu <br> <br> İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre, İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, uçağın düşüş nedeninin henüz belli olmadığını söyledi. Abidzade, Kazanın nedeni kara kutu ayrıştırılıp analiz edildiği zaman açığa çıkacaktır. dedi. Kara kutunun, İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından oluşturulan Kaza Yönetim Komitesi tarafından İran'da inceleneceğini belirten Abidzade, Ukraynalılar da komite toplantılarına iştirak edebilir. ifadesini kullandı. Öte yandan İran Sivil Havacılık Kurumu yetkililerinden Hasan Rızayi Ferd ise uçağın iki kara kutusunun da bulunduğunu açıkladı. Ferd, her iki kara kutunun da zarar gördüğünü ancak hafızalarının sağlam durumda olduğunu kaydetti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirilmişti. Uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişiden kurtulan olmadığı duyurulmuştu. İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında bulunan 176 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi.



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Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

Düşürülen uçakta kurtarılan olmadı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisi Genel Müdürü Hasan Rızayifer, ilk olarak uçağın karakutularının Fransa'da analiz edileceğini açıklamıştı. Daha sonra karakutuların Ukrayna'nın talebi üzerine Kiev'e gönderilmesine karar verildiğini duyuran Rızayifer, 19 Ocak'ta ise karakutuların başka ülkeye gönderilmesiyle ilgili karar alınmadığını belirtmişti.

New York Times gazetesi, geçen hafta yolcu uçağının İran'a ait iki füzeyle vurulduğunu gösteren görüntü yayımlamıştı.