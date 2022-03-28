Ukraynalı mültecilerde İsveç korkusu: Çocuklarının ellerinden alınmasından endişe ediyorlar

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna’yı işgal girişimi birinci ayı geride bırakırken, 3 milyon kadar Ukraynalı komşu ülkelere sığınmış durumda. Mülteci durumuna düşen Ukraynalıların çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Can havliyle savaştan kaçan milyonlarca Ukraynalı şimdi Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde en azından savaş sona erene kadar sığınma arayışında. Ancak bir taraftan insan kaçakçılarının hedefi olurken diğer taraftan gidecekleri ülkelerdeki bilinmezlikten de endişe duyuyorlar. Bu ülkeler arasında İskandinav ülkesi İsveç de yer alıyor.

İsveç gazetesi Nyheter Idag’ın haberine göre Ukraynalı ailelerin, İsveç’teki yüksek silahlı şiddet vakaları ve hükümetin mülteci çocuklara el koyma politikası nedeniyle, bu ülkeye gitmek istemedikleri ortaya çıktı.

SİLAHLI ŞİDDETTE ZİRVEDE

Haberde, İsveç’in batısındaki Stenungsund Belediyesi adına Polonya’da görev yapan insani yardım görevlisi Jimmy Hemmingsson’un sahada karşılaştığı Ukraynalı mültecileri İsveç’e götürme teklifinin reddedildiğini belirtti. Hemmingsson, mültecilerin Avrupa genelinde en yüksek silahlı şiddet vakasının yaşandığı İsveç’e gitmekten çekindiğini kaydettti.

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MÜSLÜMAN AİLELERE UYGULAMA ENDİŞELENDİRDİ

Ukraynalı bazı mültecilerin de özellikle İsveç’te Müslüman mülteci ailelerin çocuklarına hükümet tarafından el konduğuna ilişkin haberlerden etkilendiği ve kendi çocuklarının da benzer bir akıbetle karşı karşıya kalmaması için bu ülkeyi tercih etmediklerini ortaya koydu.

SIĞINMA EVLERİNE SALDIRI

Öte yandan, İsveç’i tercih eden Ukraynalı kadın ve çocuklarının da çeşitli saldırılarla karşı karşıya kaldıkları iddia edildi. İsveç medyasına yansıyan haberlerde, Ukraynalı ailelerin kaldığı evlerin iki farklı İsveçli erkek grubu tarafından basıldığı ve kapılarının zorlandığı yazıldı. İsveç Radyosu’na konuşan bir Ukraynalı mülteci kadın, “Bize İsveç’in güvenli olduğu söylenmişti ama öyle değilmiş” ifadelerini kullandı.

İnsan kaçakçılarının hedefindeler

Komşu ülkelere sığınan çoğu kadın ve çocuk 3 milyon Ukraynalının, insan kaçakçıları ve kötü muameleyle karşı karşıya olduğu hem Birleşmiş Milletler hem de sahadaki sivil toplum kuruluşları tarafından tespit edildi. Polonyalı sivil toplum kuruşuu yetkilileri, ülkeye sığnan çocuk mültecilerin bir kısmının kısa süre sonra kaybolduğunu belirtirken, Ukraynalı kadınların da kötü muamele ve istismar olayları yaşadıklarını belirttiler. Avrupalı ülkelerde kime güveneceğini bilmeyen Ukraynalı mültecilerin insan kaçakçılarının ağına da kolaylıkla düşebildiği kaydedildi.

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