Ukrayna’yı hipersonik füzeyle vurdu

Ukrayna’nın İngiliz üretimi uzun menzilli Storm Shadow füzelerini Rus hedeflerine karşı kullanmaya başlaması sonrası Rusya’dan Batı’ya gözdağı veren bir hamle geldi. ABD ve Batı’ya ilk cevabını nükleer angajman kurallarını değiştirerek veren Moskova, dün ise yeni geliştirdiği hipersonik-balistik füzelerle Ukrayna'yı vurdu.





UKRAYNA: KITALAR ARASI BALİSTİK FÜZE KULLANILDI

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus güçlerinin dün sabah saatlerinde Dnipro kentine çeşitli tiplerde füzelerle saldırdığını bildirdi. Açıklamada " Uçaksavar füze birimleri seyir füzelerinden 6'sını imha etti. Diğer füzeler önemli bir sonuç doğurmadan imha edildi" denildi. Dnipro Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lısak saldırılarda 34 kişinin yaralandığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rus ordusunun saldırılarda kıtalar arası balistik füze kullandığını iddia etti. Rusya'nın, Ukrayna'dan "korktuğu" için artık ülkesine karşı saldırılarında yeni tür füzeler kullanmaya başladığını ifade eden Zelenskiy, "Putin'in Ukrayna'yı eğitim sahası olarak kullandığı belli" dedi.





HİPERSONİK BALİSTİK FÜZE KULLANDIK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise saldırının ardından Ulusa Sesleniş konuşması yaptı. Ukrayna’nın Batı yapımı füzelerle Rus topraklarına saldırı düzenlemesinin ardından kendilerinin de Oreşnik füzelerle karşılık verdiğini belirten Putin, “Rusya, Güney Makine İmalat Tesisi'ne (Yujmaş) nükleer olmayan hipersonik donanımlı bir balistik füze ile saldırı düzenledi ve hedef başarıyla vuruldu.





OREŞNİK FÜZESİNİ YAKALAYAMAZLAR

Oreşnik füzesinin kullanılması, ABD’nin orta ve kısa menzilli füzeler üretme ve konuşlandırma planlarına bir cevaptır” dedi. Konuşmasında Rus füze sistemlerinden övgüyle bahseden Putin, “Şu anda Rus Oreşnik füzelerine karşı koymanın bir yolu yok. Modern hava savunma sistemleri Oreşnik füzelerini engelleyemiyor, bu füzeler hedeflerine 10 Mach hızla saldırıyor, bu saniyede 2 buçuk, 3 kilometre demektir” dedi.





PUTİN: BİDEN KÜRESEL ÇATIŞMAYA İTİYOR

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Ukrayna'ya Amerikan silahlarını Rus topraklarında kullanma izni vermesine de tepki gösteren Putin, “ABD tüm dünyayı küresel bir çatışmaya doğru itiyor. ABD'nin 2019 yılında orta ve kısa menzilli füzelerin ortadan kaldırılmasına ilişkin anlaşmayı zorlama bir bahaneyle tek taraflı olarak feshederek hata yaptığına inanıyoruz” şeklinde konuştu.





UKRAYNA UZUN MENZİLLİ FÜZELERLE VURUYOR

Ukrayna hafta başında ABD üretimi ATACMS füzeleri ile Rusya'yı hedef aldıktan sonra dün de İngiliz üretimi uzun menzilli Storm Shadow (Fırtına Gölgesi) füzelerini kullandı. Rusya’nın Kursk bölgesindeki mevzilerini hedef alan Kiev güçleri, 12 füze kullandı.





Ukrayna’nın borcunu silecek

ABD yönetimi, Ukrayna’nın 4,7 milyar dolarlık kredi borcunun affı için harekete geçildiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, dün gerçekleştirilen basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ABD Kongresi tarafından nisan ayında kabul edilen bir finansman yasası çerçevesinde Ukrayna’nın 4,7 milyar dolarlık kredi borcunun affı için adım atıldığını açıkladı.





İngiltere yeni topunu denedi

İngiliz askerleri, Finlandiya'nın Rus sınırına yakın bir bölgesinde düzenlenen NATO taktik tatbikat sırasında, yeni topunu denedi. 19’uncu İngiliz Kraliyet Topçu Alayı'na bağlı askerler Archer 155 mm kundağı motorlu topları ateşledi.





Doğu cephesi çökebilir

Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW), Rusya’nın Doğu cephesinde ciddi ilerleme kaydettiğini belirtti. ISW'nin verilerine göre Moskova, 2024 yılı içerisinde 2 bin 700 kilometrekarelik Ukrayna toprağı ele geçirdi.



