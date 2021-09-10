Ülkeyi terk eden Afganlara çağrı: Geri dönün

Afganistan Yüksek Öğretim Bakanı Abdülbaki Hakkani Yeni Şafak’a konuştu. Ülkede büyük bir dönüşüm yaşandığını ve bundan eğitimin etkilenmemesinin mümkün olmadığını kaydeden Hakkani, özellikle altyapı noktasında Türkiye’den destek istedi. Hakkani, “Bazıları istiyor ki burada eğitim bitsin. Afganistan’ın kendi ayakları üzerinde durabilmesi için desteğe ihtiyacı var” dedi.

Taha Hüseyin Karagöz - Abdulbaki Hakkani

ÜLKENİZİ İMAR EDİN

Ülkeden yoğun bir çıkış olduğunu, bu kişilerin geri dönmesi için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Hakkani, yurt dışında okuyanların eğitimine kendi ülkelerinde devam edebileceklerini bildirdi. Afganistan’ın yeniden imarı için nerede, hangi ülkede olurlarsa olsun tüm Afganlara ülkelerine dönmeleri çağrısında bulunan Hakkani, “Yabancıların değil, özellikle Afganların gelip kendi memleketlerini imar etmelerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

OYNAT 02:43 Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz Afganistan'dan son notları aktardı: Taliban artık cephede değil siyasette Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz , TVNET canlı yayına bağlanarak, Afganistan'daki son gelişmeleri izleyicilerle paylaştı.

Bugün Afganistan'da kurulan yeni hükümetten aldıkları davetle Milli Savunma Bakanlığı'na görüşmeye gittiklerini aktaran Karagöz, 'Yeni Milli Savunma Bakanı Molla Muhammed Yakub'un düzenlediği bir programa katıldık. Görüntü ya da ses kaydı almamıza müsaade etmediler.' dedi. BiP'te paylaş

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KADIN-ERKEK AYRIMI YOK

Kadınların eğitim imkanı hakkında da açıklama yapan Afgan Bakan, şunları söyledi: “Kadın-erkek iki kanatlı bir kuştur. Eğer bir kanadı olmazsa diğeri işe yaramaz. İslam’da ayrımcılık, kadın-erkek ayrımı yok. Her birinin hakları var. Eğitim, ev hayatı, iş hayatı... Burası İslami bir ülke. Tek fark; her ne varsa İslami usule göre yapılacak. Kadınlara dönük hizmet alanları da, bütün yaşam alanları da İslami çerçevede olacak. Eğitim almak isteyen eğitimini alacak.”

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