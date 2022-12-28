Dünya Ulusal güvenliğe tehdit Tiktok yasaklandı
AMERİKA

Ulusal güvenliğe tehdit: Tiktok yasaklandı

ABD'de Temsilciler Meclisi, üyeler ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara sosyal paylaşım platformu TikTok uygulamasının indirilmesine yasak getirdi.

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Haber Merkezi AA
Ulusal güvenliğe tehdit: Tiktok yasaklandı
ABD Temsilciler Meclisi

ABD'de Temsilciler Meclisi, üyeler ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara sosyal paylaşım platformu TikTok uygulamasının indirilmesini yasakladı.

Temsilciler Meclisi İdari Direktörü Ofisi, söz konusu yasağı Temsilciler Meclisi üyeleri ve çalışanlarına gönderdiği elektronik posta ile duyurdu.

'Yüksek güvenlik riski'

Duyuruda, "siber güvenlik ofisinin TikTok uygulamasını yüksek güvenlik riski olarak kabul ettiği" ve devlete ait cihazlarda halihazırda yüklü olan uygulamaların ise kaldırılması gerektiği kaydedildi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray

"Ulusal güvenlik endişesi doğurduğu uyarısı"

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray de TikTok'un kontrolünün Çin hükümetinin elinde olduğunu belirterek bunun ABD için ulusal güvenlik endişesi doğurduğu uyarısında bulunmuştu.

TikTok Operasyon Şefi Vanessa Pappas ise eylülde ABD Senatosunda katıldığı bir oturumda, Çin hükümetinin uygulamanın verilerine hiçbir erişimi olmadığını belirtmişti.

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