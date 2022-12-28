Ulusal güvenliğe tehdit: Tiktok yasaklandı

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Göç istatistikleri belli oldu: İstanbul ve İzmir'den kaçan kaçana

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti. En çok göç alan iller olan İstanbul, Ankara ve İzmir'in aynı zamanda en çok göç veren iller olduğu görüldü. İlk sırada 408 bin 165 kişiyle İstanbul en çok göç veren il oldu. Megakenti 165 bin 604 kişi ile Ankara ve 109 bin 470 kişi ile İzmir takip etti.