Ünlü MMA dövüşçüsü İrlanda'ya başbakan adayı oldu: McGregor rakiplerini yerden yere vurdu! Bir onlara bir de bana bakın

Oyuncu Cem Uçan, ödül konuşmasında Filistin'deki katliamı görmezden gelip, evdeki köpeğine selam yollayan oyuncu Ecem Erkek'i çektiği video ile eleştirdi. Uçan, "Evde sabırsızlıkla beni bekleyen bir oğlum var. Adı Şems. Fakat onun yaşında Gazze'de onun kadar şanslı olmayan parçalanan, mezara defnedilecek cesedi bile bulunmayan, ailesi tecavüzlere, tacizlere uğrayan, yüzlerce binlerce onuruyla oynanmış, gururuyla oynanmış, hayatı elinden alınmış küçük çocuklar var. Köpeğim... Tabii ki köpeğim de var. 'Casper' ismi. Beni çok özlüyor mu bilmiyorum. Emin ellerde mi? Evet emin ellerde diye düşünüyorum. Bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar." ifadelerini kullandı. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olan Erkek'in, konuşmasında "Eve dönmemi sabırsızlıkla bekleyen bir köpeğim var; Loli. Çok şanslı ve çok mutlu bir köpek." sözleri tepkilere yol açmıştı.