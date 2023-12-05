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Dünya

Ünlü MMA dövüşçüsü İrlanda'ya başbakan adayı oldu: McGregor rakiplerini yerden yere vurdu! Bir onlara bir de bana bakın

İrlandalı karma dövüş sanatçısı ve boksör Conor McGregor, İrlanda Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Rakiplerinin yaşlı olduğunu söyleyen McGregor, "Kendi partileri dışındaki kamuoyunun ne hissettiğini önemsemiyorlar. Partilerini yönetenler vs. halkı yöneten ben. Bir onlara bir de bana bakın" dedi. McGregor'un adaylığı ülkede tartışmalara neden oldu.

16:43 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 17:22 - 5/12/2023 Salı
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Connor McGregor İrlanda başbakan adayı oldu.
Connor McGregor İrlanda başbakan adayı oldu.

Dünyaca ünlü karma dövüş sanatçısı ve boksör Conor McGregor, İrlanda Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.


Ünlü dövüşçü Conor McGregor, MMA kariyerine 2008'de adım atmış ve 2012'de Cage Warriors'ta tüy siklet ve hafif siklet şampiyonluklarını aynı anda kazanarak adını duyurmuştu. 2015'te UFC 194'te Jose Aldo'yu 13 saniyede nakavt ederek tüy siklet şampiyonu oldu, bu nakavt UFC tarihindeki en hızlı nakavtlardan biri olarak kayıtlara geçti.


Müslüman boksörden dayak yemişti

2018'de Dağıstanlı Müslüman boksör Khabib Nurmagomedov ile din konusundaki tartışması nedeniyle yaşadığı olaylarla gündeme gelmiş ve Müslüman boksör Khabib Nurmagomedov'dan feci dayak yemiş ve İrlandalı Conor McGregor'a ring yasağı gelmişti.


Yaşlı adayları eleştirdi: Bir onlara bir bana bakın

McGregor, son dönemde bambaşka bir olay ile gündemde geldi. Ünlü dövüşçü yaptığı açıklamayla İrlanda Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. McGregor açıklamasında
‘’Eğer seçime girersem potansiyel rekabet: Gerry, 78 yaşında. Bertie, 75 yaşında. Enda, 74 yaşında. Her birinin kendi partisiyle kopmaz bağları var. Kendi partileri dışındaki kamuoyunun ne hissettiğini önemsemiyorlar. Partilerini yönetenler vs. halkı yöneten ben. Bir de bana bakın, 35 yaşında. Oyunda genç, aktif, tutkulu, taze bir cilt. İyi bir dinleyiciyim. Destekleyiciyim. Uyum sağlayabiliyorum. Hiçbir partiye bağlılığım/ön yargım/kayırmacılığım yok. Parasal kaynak sağlayabilirim. İrlanda halkı, başkan olarak iktidarda ben olmazdım. İktidarda olan ben ve sen olurduk"
şeklinde konuştu.

Oyuncu Cem Uçan Filistin'deki katliama sessiz kalıp evdeki köpeğine selam yollayan Ecem Erkek'i eleştirdi
Oyuncu Cem Uçan Filistin'deki katliama sessiz kalıp evdeki köpeğine selam yollayan Ecem Erkek'i eleştirdi

Oyuncu Cem Uçan, ödül konuşmasında Filistin'deki katliamı görmezden gelip, evdeki köpeğine selam yollayan oyuncu Ecem Erkek'i çektiği video ile eleştirdi. Uçan, "Evde sabırsızlıkla beni bekleyen bir oğlum var. Adı Şems. Fakat onun yaşında Gazze'de onun kadar şanslı olmayan parçalanan, mezara defnedilecek cesedi bile bulunmayan, ailesi tecavüzlere, tacizlere uğrayan, yüzlerce binlerce onuruyla oynanmış, gururuyla oynanmış, hayatı elinden alınmış küçük çocuklar var. Köpeğim... Tabii ki köpeğim de var. 'Casper' ismi. Beni çok özlüyor mu bilmiyorum. Emin ellerde mi? Evet emin ellerde diye düşünüyorum. Bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar." ifadelerini kullandı. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olan Erkek'in, konuşmasında "Eve dönmemi sabırsızlıkla bekleyen bir köpeğim var; Loli. Çok şanslı ve çok mutlu bir köpek." sözleri tepkilere yol açmıştı.


#Conor McGregor
#İrlanda
#Khabib Nurmagomedov
2 saat önce
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