Ünlü MMA dövüşçüsü İrlanda'ya başbakan adayı oldu: McGregor rakiplerini yerden yere vurdu! Bir onlara bir de bana bakın

Dünyaca ünlü karma dövüş sanatçısı ve boksör Conor McGregor, İrlanda Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Ünlü dövüşçü Conor McGregor, MMA kariyerine 2008'de adım atmış ve 2012'de Cage Warriors'ta tüy siklet ve hafif siklet şampiyonluklarını aynı anda kazanarak adını duyurmuştu. 2015'te UFC 194'te Jose Aldo'yu 13 saniyede nakavt ederek tüy siklet şampiyonu oldu, bu nakavt UFC tarihindeki en hızlı nakavtlardan biri olarak kayıtlara geçti.
Müslüman boksörden dayak yemişti
2018'de Dağıstanlı Müslüman boksör Khabib Nurmagomedov ile din konusundaki tartışması nedeniyle yaşadığı olaylarla gündeme gelmiş ve Müslüman boksör Khabib Nurmagomedov'dan feci dayak yemiş ve İrlandalı Conor McGregor'a ring yasağı gelmişti.