Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: Netanyahu'nun gündemi iptal edilmezse 2024 ölüm yılı olacak

Bunun "çifte standartlarla boğuşan uluslararası sistemi" gözler önüne serdiğini belirten Ürdünlü Bakan, şunları kaydetti:
"İsrail Başbakanı'nın Gazze'yi ateşte bırakma, Batı Şeria'yı ve Lübnan'ı ateşe verme, Batı'yı savaşa sürükleme ve kariyerini kurtarma gündemi iptal edilmediği sürece 2024 ölüm yılı olacak."
İsrail Başbakanı Netanyahu, Safedi'nin paylaşımına ilişkin henüz açıklama yapmadı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 134 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.