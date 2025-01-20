Üst düzey Alman yetkiliden terör örgütüne ziyaret: YPG elebaşıyla görüştü

"Suriye Kürtlerinin hakları ve çıkarları en iyi şekilde Şam ile diyalogla güvence altına alınabilir. Mazlum Abdi'ye, SDF (PKK/YPG) ve HTŞ (Suriye'deki yeni yönetim) liderliği arasındaki doğrudan temaslarda ele alınması gereken acil konulardan bahsettim. Ayrıca IŞİD'e karşı devam eden ortak çabaları tartıştık."