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Üst düzey Alman yetkiliden terör örgütüne ziyaret: YPG elebaşıyla görüştü

Üst düzey Alman yetkiliden terör örgütüne ziyaret: YPG elebaşıyla görüştü

Semih Kara
Semih Kara
14:1120/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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YPG elebaşı Mazlum Abdi, Almanya'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Özel Koordinatörüyle görüştü.
YPG elebaşı Mazlum Abdi, Almanya'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Özel Koordinatörüyle görüştü.

Terör örgütü PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de üst düzey Alman yetkiliyle görüştü. Görüşmede Suriye Bayrağı detayı dikkat çekti.

Almanya'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Özel Koordinatörü Tobias Tunkel, Suriye'ye giderek terör örgütü PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü.

Terörist elebaşı Mazlum Kobani (sağda) ve Alman yetkili Tobias Tunkel (solda).

Elebaşına diyalog talimatı

Tunkel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda
"Suriye Kürtlerinin hakları ve çıkarları en iyi şekilde Şam ile diyalogla güvence altına alınabilir. Mazlum Abdi'ye, SDF (PKK/YPG) ve HTŞ (Suriye'deki yeni yönetim) liderliği arasındaki doğrudan temaslarda ele alınması gereken acil konulardan bahsettim. Ayrıca IŞİD'e karşı devam eden ortak çabaları tartıştık."
ifadelerini kullandı.

Suriye yönetimine mesaj

Terör örgütü PKK/YPG elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile Almanya'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Özel Koordinatörü Tobias Tunkel arasında gerçekleşen görüşmede, Suriye Bayrağı ile terör örgütü PKK/YPG paçavrasının yan yana durması dikkat çekti.

Terörist başı Abdi, Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin silah bırakma çağrısını reddetmiş, ancak yine de Suriye Ordusu'na dahil olmak istediklerini belirtmişti.

Görüşmede, PKK/YPG terör örgütünün Suriye'deki kadın yapılanması YPJ'nin elebaşlarından Rohilat Afrin de hazır bulundu.


#Almanya
#Terör Örgütü PKK/YPG
#Mazlum Abdi
#Tobias Tunkel

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