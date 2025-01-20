Üst düzey Alman yetkiliden terör örgütüne ziyaret: YPG elebaşıyla görüştü

Terör örgütü PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de üst düzey Alman yetkiliyle görüştü. Görüşmede Suriye Bayrağı detayı dikkat çekti.
Almanya'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Özel Koordinatörü Tobias Tunkel, Suriye'ye giderek terör örgütü PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü.
Elebaşına diyalog talimatı
Suriye yönetimine mesaj
Terör örgütü PKK/YPG elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile Almanya'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Özel Koordinatörü Tobias Tunkel arasında gerçekleşen görüşmede, Suriye Bayrağı ile terör örgütü PKK/YPG paçavrasının yan yana durması dikkat çekti.
Terörist başı Abdi, Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin silah bırakma çağrısını reddetmiş, ancak yine de Suriye Ordusu'na dahil olmak istediklerini belirtmişti.
Görüşmede, PKK/YPG terör örgütünün Suriye'deki kadın yapılanması YPJ'nin elebaşlarından Rohilat Afrin de hazır bulundu.