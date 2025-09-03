Yeni Şafak
'Uyuşturucuyla mücadele' bahanesiyle bölgede bulunuyor: ABD Karayipler'de bir gemiyi vurdu

'Uyuşturucuyla mücadele' bahanesiyle bölgede bulunuyor: ABD Karayipler'de bir gemiyi vurdu

DHA
Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptı.
Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptı.

'Uyuşturucuyla mücadele' gerekçesiyle Karayipler'e savaş gemisi yığan ancak Venezuela'ya gözdağı vermek için bölgede bulunan ABD, uyuşturucu taşıyan bir teknenin vurulduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela’dan ayrılan bir teknenin Karayipler’de ABD ordusu tarafından vurulduğunu bildirdi.

Rubio, Venezuela’dan çıkan bir teknenin Karayipler’in güneyinde ABD ordusu tarafından vurulduğunu duyurdu. Rubio, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu üzere, bugün ABD ordusu, Venezuela'dan ayrılan ve terörist örgüt olarak tanımlanan bir uyuşturucu karteli tarafından kullanılan uyuşturucu taşıyan bir tekneye Karayipler'in güneyinde ölümcül bir saldırı düzenledi" ifadelerini kullandı.






