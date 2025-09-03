'Uyuşturucuyla mücadele' bahanesiyle bölgede bulunuyor: ABD Karayipler'de bir gemiyi vurdu

Rubio, Venezuela’dan çıkan bir teknenin Karayipler’in güneyinde ABD ordusu tarafından vurulduğunu duyurdu. Rubio, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu üzere, bugün ABD ordusu, Venezuela'dan ayrılan ve terörist örgüt olarak tanımlanan bir uyuşturucu karteli tarafından kullanılan uyuşturucu taşıyan bir tekneye Karayipler'in güneyinde ölümcül bir saldırı düzenledi" ifadelerini kullandı.