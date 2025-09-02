Maduro ABD'yi hedef aldı: Venezuela son 100 yılda kıtamızda görülen en büyük tehditle karşı karşıya

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Venezuela açıklarına savaş gemisi ve denizaltı göndermesine ilişkin, "Venezuela son 100 yılda kıtamızda görülen en büyük tehditle karşı karşıya." dedi.

Başkent Karakas'taki Miraflores Sarayı'nda uluslararası basına açıklama yapan Maduro, ABD’nin Venezuela’ya doğru "8 askeri gemi, 1200 füze ve bir denizaltı" yönlendirdiğini ve bunun "mantıksız, haksız, ahlaksız, mutlak suç niteliğinde ve kanlı bir tehdit" olduğunu söyledi.

Maduro, "Venezuela son 100 yılda kıtamızda görülen en büyük tehditle karşı karşıya. Eğer Venezuela saldırıya uğrarsa, silahlı mücadele ve 'silahlı bir cumhuriyet' ilan ederiz. Bolivarcı devrim her zamankinden daha sağlam ve güçlüdür. Bizim geçmişimiz bağımsız, direnişçi, özgür ve sömürge karşıtıdır." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu hedef alan Maduro, "Marco Rubio kendi elini kanla, Güney Amerikalı kanıyla, Karayipli kanıyla, Venezuelalı kanıyla boyamak istiyor. Onlar, bize maksimum baskı olarak adlandırdıkları bir askeri baskı kuruyorlar. Biz de Venezuela'nın savunması için maksimum hazırlık ilan ettik." diye konuştu.

Venezuela'nın asla şantaja boyun eğmeyeceğini vurgulayan Maduro, şunları söyledi:

"Venezuela hiçbir şekilde şantaja veya tehdide boyun eğmeyecek. Bizler, özel bir hazırlık dönemindeyiz. Her koşulda, ülkenin işleyişini garanti altına alacağız. Venezuela saldırıya uğrarsa, ulusal topraklarını, tarihini ve halkını savunmak için derhal silahlı mücadele dönemine geçilecek."

Maduro, ABD'nin Karayiplere savaş gemileri göndermekle diyalog kanallarına zarar verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İletişim kanalları her zaman mevcuttur ancak şu anda bu kanallar zarar gördü çünkü savaş gemileriyle yapılan diplomasi, Başkan Donald Trump'a dayatılan tutarsız ve yanlış bir diplomasi."

Trump'ın etrafındakiler tarafından yanlış yönlendirildiğini öne süren Maduro, "Askeri tehditlerle rejimi değiştirmek ve Trump'ın elini kana bulayarak, ismini kanla kirletmek istiyorlar. " değerlendirmesinde bulundu.





ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

Maduro’nun on yılı aşkın süredir ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz’da "Cartel de los Soles"i, Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist şeklinde tanımlamıştı.

Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.

Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.



